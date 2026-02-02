El dólar oficial comenzó el mes en alza: cotizó a $1470

El dólar minorista operó a $1.420,16 para la compra y $1.470 para la venta, según el Banco Nación. A nivel mayorista, el dólar avanzó $4 hasta los $1.451. El dólar tarjeta o turista se ubicó en $1911.
El dólar oficial comenzó febrero al alza y encadenó su segunda suba consecutiva en el segmento mayorista, aunque se mantiene alejado del techo de la banda. El mercado inició el segundo mes del año con mayor margen cambiario, bonos cercanos a máximos y su atención puesta en el nivel de tasas y en las noticias procedentes desde el frente político.
Según se informó, el comportamiento del tipo de cambio le otorga mayor holgura dentro del esquema cambiario, ya que la banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, en línea con la inflación de noviembre. Este lunes, el límite superior del esquema se elevó hasta los $1.567,85.
A nivel mayorista, el dólar avanzó $4 (+0,3%) hasta los $1.451 y suma siete jornadas sin retrocesos, a 8,1% del techo de la banda cambiaria. La semana pasada, el tipo de cambio avanzó $14 (+1%) en el segmento. En total, se operaron unos u$s305,1 millones.
El dólar minorista, en el Banco Nación (BNA), cerró a $1.470 para la venta, una suba de 0,3% desde la última rueda de la semana pasada. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.911.
Entre los dólares financieros, el dólar MEP cae 0,5% a $1.452,86, mientras que el contado con liquidación (CCL) cae 0,2% a $1.491,22. En el mercado informal, el dólar blue retrocedió con fuerza a $1.450 para la venta, su nivel más bajo desde el 12 de diciembre.
Los contratos de dólar futuro operan con mayoría de subas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista llegará a $1.479,5 a fines de febrero. El volumen operado este lunes llegó a u$s258 millones.