ANMAT prohibió un destapacañerías por graves fallas de seguridad y reprocesamiento ilegal

La ANMAT prohibió destapacañerías este lunes en todo el territorio nacional luego de detectar serias irregularidades en la fabricación y comercialización de un producto de uso doméstico que representaba un riesgo significativo para la salud. La medida alcanza al producto rotulado como “DESTAPACAÑERÍAS marca Clinsy” y fue adoptada tras una investigación técnica que expuso incumplimientos a las normas de seguridad vigentes.

Según Noticias Argentinas, la decisión quedó formalizada a través de la Disposición 193/2026 publicada en el Boletín Oficial, luego de una investigación iniciada por el Servicio de Domisanitarios. El proceso incluyó inspecciones, análisis documentales y ev

aluaciones químicas del contenido del producto cuestionado.

El organismo sanitario explicó que el destapacañerías presentaba diferencias sustanciales entre la composición declarada en su rótulo y la que estaba oficialmente autorizada en el registro sanitario, una situación que encendió las alertas por el potencial daño a los usuarios.

Diferencias químicas y riesgo para la salud

De acuerdo con la investigación, mientras que la etiqueta del envase indicaba una concentración de hidróxido de sodio del 62,5%, el registro aprobado solo permitía un 4,8%. Esta disparidad implica un aumento considerable en la potencia del químico y, por lo tanto, un riesgo elevado de quemaduras, intoxicaciones y otros accidentes domésticos.

Las actuaciones también revelaron una grave falta a las Buenas Prácticas de Fabricación. La empresa titular del producto, Villard & Louis S.A., “admitió haber generado un lote a partir del reproceso de devoluciones de clientes”, según consta en el expediente.

En esa misma línea, la firma “reconoció que tomó envases abollados o sin etiquetas, los reacondicionó y les consignó una nueva fecha de vencimiento”, una práctica expresamente prohibida por la normativa sanitaria vigente.

Empresas involucradas y sanciones

La investigación de la ANMAT determinó además que en la elaboración del producto participó la firma Grido S.A., que no figuraba como elaborador autorizado. El organismo precisó que dicho establecimiento se encuentra actualmente dado de baja por una disposición anterior.

Ante este escenario, la autoridad sanitaria resolvió instruir sumarios sanitarios contra Villard & Louis S.A. y Grido S.A., así como contra sus respectivos directores técnicos, por las responsabilidades que pudieran corresponderles.

Finalmente, la ANMAT prohibió destapacañerías Clinsy y ordenó el retiro inmediato de todas las unidades del mercado, al considerar que el producto no puede garantizar condiciones mínimas de seguridad para su uso. La medida busca proteger a los consumidores y reforzar los controles sobre la elaboración de productos domisanitarios en el país.