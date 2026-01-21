Prohibieron la venta de ciertos medicamentos e insumos odontológicos: los motivos

La ANMAT ordenó la suspensión de la comercialización de medicamentos e insumos odontológicos fuera de la provincia de Buenos Aires a una empresa que no contaba con la habilitación correspondiente. Además, inició un sumario administrativo que involucra a la firma y a su director técnico.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales fuera de la provincia de Buenos Aires a una empresa dedicada a la venta de medicamentos, insumos odontológicos y equipamiento, tras detectar irregularidades en la distribución interjurisdiccional de fármacos sin la autorización correspondiente.
La medida alcanza a la firma DENTAL Y MEDIQUIL SA y fue establecida mediante la disposición 68/2026, publicada este miércoles. Dicha prohibición se mantendrá vigente hasta que la empresa obtenga la habilitación específica exigida por la disposición ANMAT N° 7038/15. Además, el organismo resolvió iniciar un sumario administrativo tanto a la compañía como a su director técnico.
Las actuaciones se originaron a partir de una inspección realizada en abril del año pasado en una veterinaria ubicada en el barrio porteño de La Paternal, donde los inspectores detectaron facturas emitidas por la empresa que acreditaban la venta de medicamentos a un establecimiento situado fuera de la provincia de Buenos Aires, indicó Infobae. Ante el requerimiento de la autoridad sanitaria, la droguería reconoció la autenticidad de la documentación y explicó que el domicilio consignado en las facturas —Lavalle 67, Quilmes— correspondía a su domicilio fiscal, mientras que la habilitación sanitaria bonaerense se encontraba registrada para la sede ubicada en Carabelas 16, Bernal, partido de Quilmes. Sin embargo, la ANMAT confirmó que la empresa carecía de autorización para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos.
En el texto de la resolución, el organismo sostuvo que quedó demostrada la distribución ilegal de medicamentos fuera del ámbito permitido, por lo que se ordenó la suspensión de la comercialización y se dio intervención a la autoridad sanitaria jurisdiccional para las acciones correspondientes.
En paralelo, la ANMAT informó que también revocó la habilitación para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos a 54 droguerías en todo el país, en el marco de un proceso de control de certificados vencidos y trámites de inscripción no realizados en los plazos exigidos. Según la normativa vigente, los certificados de buenas prácticas tienen una validez de cinco años y deben renovarse con al menos 60 días de anticipación.