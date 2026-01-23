La ANMAT prohibió uso de protectores solares, cosméticos y productos para piletas

La medida, publicada en el Boletín Oficial, alcanza a protectores solares, cosméticos, tratamientos capilares y productos de limpieza sin registro sanitario. Desde el organismo advirtieron que no es posible garantizar su seguridad ni su eficacia.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la publicidad de una amplia lista de productos cosméticos, entre los que se incluyen protectores solares, artículos para el cuidado personal y tratamientos capilares. Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial, también alcanzan a productos de limpieza para vehículos y piletas.
Según informó el organismo, la decisión se tomó luego de detectar la venta de estos artículos a través de plataformas online sin la correspondiente inscripción sanitaria, lo que impide garantizar su seguridad, eficacia y correcta formulación.
Mediante la disposición 94/2026, la autoridad sanitaria suspendió la venta de 34 productos de las marcas RE!, EL ÁRBOL y AROMAS DE LA TIERRA. Entre los artículos afectados figuran pastas dentales, desodorantes, protectores solares, cremas faciales y corporales, repelentes, jabones líquidos, shampoos, acondicionadores, tónicos, mascarillas y perfumes, todos carentes de registro válido ante la ANMAT.
En el texto oficial, el organismo remarcó que se trata de productos “ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración”, lo que representa un potencial riesgo para la salud de los usuarios.
A su vez, a través de la disposición 95/2026, la ANMAT actuó sobre la marca LEAGUS COSMETICS, que comercializaba shampoos, acondicionadores, baños de crema, alisadores y ampollas capilares sin habilitación sanitaria. En este caso, el organismo advirtió que algunos alisadores podrían contener formol, una sustancia considerada peligrosa para la salud por su capacidad de provocar irritaciones y aumentar el riesgo de desarrollar carcinomas ante exposiciones prolongadas.
En la misma línea, la disposición 96/2026 prohibió productos capilares de la marca KERATIN LISS, entre ellos “botox capilar”, “alisado definitivo”, “alisado thermal japonés”, “alisado 3D plastificado”, “shock de keratina” y “shampoo neutro”, todos sin inscripción sanitaria vigente.
Las medidas no se limitaron al rubro cosmético. La ANMAT también ordenó la prohibición del uso y comercialización en todo el país de productos de las marcas Muffler, Abro, Red Kong, Black Line y Autoamerica, utilizadas para la limpieza y el acabado de vehículos. Estos artículos, que incluyen limpiadores, desengrasantes y aromatizantes, no contaban con información obligatoria sobre su registro ni sobre las empresas responsables.
Por otro lado, el organismo abordó la situación de un producto desinfectante para agua de piscinas de la marca Ingenia, que presentaba irregularidades en su etiquetado. A través de la disposición 76/2026, se clasificó al producto como de riesgo 2 y se ordenó su retiro del mercado hasta que se regularice su situación. Además, se inició un sumario sanitario contra la empresa responsable y su director técnico, dio cuenta Infobae.
Finalmente, las disposiciones fueron notificadas a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad para gestionar la baja de las publicaciones digitales de los productos alcanzados por las prohibiciones.