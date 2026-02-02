Con inteligencia artificial, crearon una canción para homenajear la Fiesta del Mate

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, que se desarrollará los días 6 y 7 de febrero en la ciudad de Paraná, se presentó una producción audiovisual innovadora: una canción y un video realizados con inteligencia artificial, pensados especialmente para conmemorar el evento y resaltar su valor cultural y tradicional.
Al material lo produjo una empresa entrerriana y combina letra, música e imágenes generadas mediante nuevas tecnologías, con una fuerte impronta local.
Daniel Pietroboni, productor de Canal 10 de San José, explicó a Elonce que “esto es un humilde aporte de nuestra empresa, de nuestra producción. Tenemos encargada la parte de llevar las imágenes de todo el festival. Volvemos a llevar todo lo que sabemos hacer”.
“Todas estas cosas que a veces uno lo ve en otros medios y parece como inalcanzable, hoy se pueden lograr, se pueden hacer, son cosas lindas y hacen que levantemos el nivel de todos los festivales”, sostuvo.
Consultado sobre el uso de inteligencia artificial y su impacto en lo laboral y artístico, Pietroboni planteó: “Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Hay que buscarle la vuelta de cómo uno avanza, evoluciona y genera esto. No va a reemplazar a un artista, no reemplaza absolutamente nada, no reemplaza gente, sino que genera material extra que quizás de otra forma hubiese sido imposible hacerlo”.
Respecto al proceso de trabajo, detalló que la producción demandó entre ocho y nueve días. “Atrás de esto que parece simple, hay mucho trabajo. No es agarrar un teléfono, bajar una aplicación y hacer algo parecido. El secreto está en el sentido”, subrayó. En ese marco, explicó que cada imagen fue pensada para transmitir una emoción y un mensaje. “Tratamos de llevarle a la gente lo que implica no solamente la Fiesta del Mate para Paraná, sino Paraná para la provincia, la juventud, las cosas que pasaron, lo viejo y lo nuevo”.
Confirmó además que la letra de la canción fue creada por su equipo. “La letra la pensamos nosotros. No me creo compositor, pero muchos años estuve ligado a la música y eso te lleva a aprender de compás y de un montón de cuestiones”, expresó. También destacó su larga trayectoria vinculada a la inteligencia artificial: “Hace más de nueve años que estamos con la inteligencia artificial. Para nosotros no es nuevo. Somos partner de un montón de plataformas, hemos estudiado, viajado y participado como beta testers de muchas cosas”.
En relación a la transmisión de la Fiesta Nacional del Mate, confirmó que su productora estará a cargo de la cobertura técnica. “Para la fiesta en particular estamos hablando de unas 17 o 18 personas. Ya desde el miércoles van a estar armando los chicos en el lugar”, indicó. En cuanto al equipamiento, detalló que habrá “dos móviles de televisión, uno para el contenido de pantalla y otro para generar la señal que van a estar emitiendo Elonce y otros medios”.
Sobre los shows principales, señaló que artistas como Lali requieren una técnica importante. “Son shows con enfoque internacional y con solicitudes que a veces complican a los festivales: pantallas, escenarios, medidas, seguridad, hospedaje. No cualquier festival está preparado para sostener esto”, explicó, y destacó que la Fiesta del Mate está a la altura de esas exigencias.
Finalmente, expresó su orgullo por trabajar en eventos entrerrianos. “Poder estar en Gualeguaychú con los carnavales, en Concepción del Uruguay con la Fiesta de la Playa, con ustedes y con muchas otras fiestas de la provincia, hace que uno se sienta contento”, afirmó. Y concluyó: “Con esfuerzo y trabajo se puede dar vuelta esa frase de que nadie es profeta en su tierra, y dándole laburo a gente de acá”. Elonce.com