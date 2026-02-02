Derrames de agua en Av. Ramírez: explicaron que se deben a tareas de limpieza de nueva cañería

REDACCIÓN ELONCE
Desde el Municipio aclararon que la situación responde a tareas programadas de limpieza de una nueva cañería. Explicaron a Elonce que no afecta al servicio de agua potable. "No es agua potabilizada la que se utiliza", remarcaron.
Vecinos de avenida Ramírez y Dean J. Álvarez, de Paraná, manifestaron su preocupación por los derrames de agua registrados en distintos puntos de esa zona de la ciudad. Desde el Municipio aclararon que la situación responde a tareas programadas de limpieza de una nueva cañería que mejorará el servicio de agua potable.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorecife, explicó a Elonce que “es el mismo proceso que veníamos ejecutando de lavado de la cañería nueva que se ejecutó durante la segunda mitad del 2025 y que ya está concluida”, explicó el funcionario. En ese sentido, detalló que “es necesario eliminar los restos de suciedad que quedaron por el proceso constructivo”.
Lorecife señaló que la limpieza se realiza por etapas y no de manera continua para no afectar el suministro, especialmente teniendo en cuenta la alta demanda de agua por las temperaturas. “No se hizo de manera continua, sino que se va realizando en diferentes días, a medida que vamos disponiendo de las reservas”, indicó.
Asimismo, aclaró que el agua utilizada en el procedimiento no es potable. “No es agua potabilizada la que se utiliza, es agua que está previo a la potabilización”, afirmó, y agregó que el objetivo es “poder lavar la cañería para ponerla en funcionamiento en pocos días”.
Respecto a los plazos, el secretario informó que “el miércoles tenemos programado hacer otro lavado de cañería” y que, si se logra el nivel de turbiedad adecuado, se avanzará a la siguiente etapa. “Pasaríamos ya a la etapa de desinfección, de sanitización, echarle cloro para eliminar todos los restos que puedan haber quedado del proceso de lavado”, explicó. Luego, se realizará un último lavado para retirar el cloro y dejar la cañería en condiciones de uso.
Consultado sobre posibles riesgos para la seguridad vial, especialmente para motociclistas y ciclistas, Lorecife llevó tranquilidad. “Hoy no estamos en situación de riesgo porque es agua prácticamente con muy poca suciedad”, sostuvo. Comparó la situación con un episodio anterior y aclaró: “El proceso más complejo fue el que se produjo en la planta del Cristo, donde se largó un agua que tenía gran cantidad de barro. Si hubiese caído en calzada quizás sí podría haber generado situaciones de deslizamientos o caídas, pero en este caso no”.
En relación con el estado actual del agua que se observa en la calzada, explicó que “si bien no es agua limpia, no tiene barro, es un agua con algo de turbiedad más que nada. No sería más que lo que provoca un día de lluvia común”.
Finalmente, Lorecife subrayó que el operativo no afecta el servicio de agua potable. “Se ha hecho en etapas de manera de no afectar el suministro del agua potable y no se utiliza, por supuesto, agua potable, se utiliza agua de río que está para potabilizar”, concluyó. Elonce.com