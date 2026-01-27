 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Disposición de ANMAT

Prohibieron el uso y venta de una conocida pomada mentolada

ANMAT prohibió la venta y uso de una conocida pomada mentolada, utilizada para resfrío, catarros, heridas, entre otras dolencias por representar un riesgo para la salud de las personas.  

27 de Enero de 2026
La pomada mentolada prohibida por ANMAT
La pomada mentolada prohibida por ANMAT

ANMAT prohibió la venta y uso de una conocida pomada mentolada, utilizada para resfrío, catarros, heridas, entre otras dolencias por representar un riesgo para la salud de las personas.  

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, distribución y comercialización de una pomada mentolada reconocida en el país por sus efectos contra varias dolencias y enfermedades. Se trata de Mentisan, ungüento, de industria boliviana.

 

En la Disposición 128/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ANMAT comunicó que la Dirección de Gestión de Información Técnica no constató carpeta de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de dicho producto.

 

El mismo se trata de un remedio contra resfrío, catarros, irritaciones de la piel, heridas leves, concusiones, cortaduras, picaduras de insectos y para labios rajados, inhalante, sumado a que alivia los dolores reumáticos, neurálgico y el dolor de cabeza.

“Corresponde clasificarlo como un medicamento sin registro ante la autoridad sanitaria en la República Argentina, respecto del que se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por lo tanto representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes”, destaca el informe del organismo nacional.

 

Según explicaron, se trata de un medicamento sin registro, por lo que el Servicio de Fiscalización de Cadena de Distribución sugirió prohibir el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de los lotes y presentaciones del producto hasta tanto obtenga las correspondientes autorizaciones; además de informar la medida a todas autoridades sanitarias jurisdiccionales.

 

Temas:

crema mentolada Mentisan Anmat
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso