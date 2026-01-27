Prohibieron el uso y venta de una conocida pomada mentolada

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, distribución y comercialización de una pomada mentolada reconocida en el país por sus efectos contra varias dolencias y enfermedades. Se trata de Mentisan, ungüento, de industria boliviana.

En la Disposición 128/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ANMAT comunicó que la Dirección de Gestión de Información Técnica no constató carpeta de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de dicho producto.

El mismo se trata de un remedio contra resfrío, catarros, irritaciones de la piel, heridas leves, concusiones, cortaduras, picaduras de insectos y para labios rajados, inhalante, sumado a que alivia los dolores reumáticos, neurálgico y el dolor de cabeza.

“Corresponde clasificarlo como un medicamento sin registro ante la autoridad sanitaria en la República Argentina, respecto del que se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por lo tanto representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes”, destaca el informe del organismo nacional.

Según explicaron, se trata de un medicamento sin registro, por lo que el Servicio de Fiscalización de Cadena de Distribución sugirió prohibir el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de los lotes y presentaciones del producto hasta tanto obtenga las correspondientes autorizaciones; además de informar la medida a todas autoridades sanitarias jurisdiccionales.