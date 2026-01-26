ANMAT prohibió un alcohol sanitizante y más de 60 productos capilares por irregularidades sanitarias

La ANMAT dispuso la prohibición y el retiro del mercado de un alcohol sanitizante para manos y de más de 60 productos capilares luego de detectar irregularidades en su inscripción sanitaria, rotulado y trazabilidad. Las medidas fueron oficializadas en el Boletín Oficial durante la madrugada de este lunes y se fundamentan en potenciales riesgos para la salud de los consumidores.

Según se informó, las actuaciones se iniciaron a partir de denuncias y reportes que alertaban sobre la comercialización de cosméticos sin registros obligatorios y de un desinfectante con datos inconsistentes respecto a su origen y vencimiento. Tras las verificaciones, el organismo avanzó con disposiciones que ordenan cesar la venta, retirar publicaciones en plataformas digitales y notificar a las autoridades sanitarias de todo el país.

Productos capilares sin registro

Una de las resoluciones alcanza a una amplia línea de artículos de la marca “Diamonds Professional”. El relevamiento incluyó shampoos, acondicionadores, tratamientos intensivos, aceites, desenredantes, matizadores y alisadores, entre otros, que se ofrecían principalmente por internet.

Durante la fiscalización se constató que ninguno de estos cosméticos figuraba inscripto en la base oficial y que los rótulos carecían de datos sanitarios obligatorios. Ante esta situación, la ANMAT determinó que no se puede garantizar su calidad, seguridad ni composición.

El relevamiento incluyó shampoos, acondicionadores, tratamientos intensivos, aceites, desenredantes, matizadores y alisadores. Foto: ilustrativa.

Además, se hizo especial énfasis en los productos de alisado capilar, ya que podrían contener formol, sustancia restringida por los riesgos que implica la exposición a vapores tóxicos. La autoridad sanitaria recordó que ese componente puede provocar irritaciones en ojos y piel, afecciones respiratorias, reacciones alérgicas y, ante exposiciones prolongadas, aumentar la probabilidad de enfermedades graves.

Alcohol sanitizante bajo sospecha

En paralelo, otra disposición avanzó sobre un alcohol sanitizante para manos y piel, listo para usar, comercializado en envases de cinco litros. La investigación se originó tras una denuncia del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.

El producto presentaba irregularidades como la ausencia de datos de lote y fecha de vencimiento. Si bien figuraba inscripto en registros históricos, la empresa elaboradora informó que dejó de fabricarlo en 2022 y que su vida útil es de dos años, por lo que cualquier unidad en circulación estaría fuera de plazo.

Durante las inspecciones también se detectó que el envase denunciado no había sido producido por la firma habilitada, pese a utilizar su número de legajo, lo que configuraría información sanitaria falsa. Frente a la falta de garantías sobre su legitimidad y seguridad, la autoridad nacional ordenó su prohibición total.