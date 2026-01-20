Certificados vencidos: la ANMAT sancionó a 54 droguerías en todo el país

El organismo dio de baja la habilitación que permitía el tránsito interjurisdiccional de medicamentos. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y tiene alcance nacional.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de la habilitación para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales a 54 droguerías de todo el país, tras detectar certificados de buenas prácticas de distribución vencidos y la falta de trámites de renovación dentro de los plazos legales.
La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial y se enmarca en un proceso de control y depuración del registro de establecimientos habilitados, con el objetivo de proteger la salud pública y garantizar la trazabilidad de los medicamentos.
El motivo de la sanción
Según explicó el organismo, las empresas alcanzadas no cumplieron con uno de los requisitos esenciales para operar: contar con un Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución, documento que tiene una vigencia de cinco años y debe renovarse con al menos 60 días hábiles de anticipación a su vencimiento.
Si bien todas las droguerías sancionadas contaban con habilitación previa, la ANMAT detectó que los certificados se encontraban vencidos y que no se había iniciado el trámite administrativo de renovación, una irregularidad considerada grave para la continuidad de la actividad.
En los fundamentos de la resolución, el organismo remarcó que la medida se adoptó “a fin de que solo permanezcan habilitados aquellos establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos por la normativa vigente”.
Alcance federal y empresas afectadas
La baja de habilitación tiene alcance nacional y afecta a droguerías con operaciones en la Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Salta, La Pampa, San Juan, La Rioja, Río Negro y Tucumán, entre otras.
Entre las firmas alcanzadas se encuentran Droguería Java de Bioseguridad Argentina S.A., Droguería Urbana S.A., Droguería Multimed S.R.L., Ultra Pharma S.A., Droguería Farmacom S.A., Droguería Brayton Farmacéutica de Argentina S.A., Droguería EFG Farma S.A., Galénica S.R.L. y Droguería Batia S.R.L., además de otras incluidas en el listado oficial.
Importadoras y exportadoras también afectadas
La resolución de la ANMAT también incluyó a dos compañías habilitadas como importadoras y exportadoras de especialidades medicinales, que quedaron inhabilitadas para operar en el comercio internacional por no contar con certificados activos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), condición indispensable para ese tipo de actividad.
Desde el organismo indicaron que esta decisión busca evitar riesgos sanitarios y asegurar que todas las etapas de comercialización y distribución de medicamentos se realicen dentro del marco legal.
Refuerzo de los controles sanitarios
La medida se suma a otras decisiones recientes adoptadas por la ANMAT en el marco de una revisión integral del sistema de habilitaciones, que incluyó la suspensión de actividades y la baja de establecimientos por inactividad, falta de conducción técnica o incumplimientos graves de la normativa.