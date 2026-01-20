 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Certificados vencidos: la ANMAT sancionó a 54 droguerías en todo el país

El organismo dio de baja la habilitación que permitía el tránsito interjurisdiccional de medicamentos. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y tiene alcance nacional.

20 de Enero de 2026
Certificados vencidos: la ANMAT sancionó a 54 droguerías en todo el país
Certificados vencidos: la ANMAT sancionó a 54 droguerías en todo el país

El organismo dio de baja la habilitación que permitía el tránsito interjurisdiccional de medicamentos. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y tiene alcance nacional.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de la habilitación para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales a 54 droguerías de todo el país, tras detectar certificados de buenas prácticas de distribución vencidos y la falta de trámites de renovación dentro de los plazos legales.

 

La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial y se enmarca en un proceso de control y depuración del registro de establecimientos habilitados, con el objetivo de proteger la salud pública y garantizar la trazabilidad de los medicamentos.

ANMAT
ANMAT

 

El motivo de la sanción

Según explicó el organismo, las empresas alcanzadas no cumplieron con uno de los requisitos esenciales para operar: contar con un Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución, documento que tiene una vigencia de cinco años y debe renovarse con al menos 60 días hábiles de anticipación a su vencimiento.

 

Si bien todas las droguerías sancionadas contaban con habilitación previa, la ANMAT detectó que los certificados se encontraban vencidos y que no se había iniciado el trámite administrativo de renovación, una irregularidad considerada grave para la continuidad de la actividad.

 

En los fundamentos de la resolución, el organismo remarcó que la medida se adoptó “a fin de que solo permanezcan habilitados aquellos establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos por la normativa vigente”.

 

Alcance federal y empresas afectadas

La baja de habilitación tiene alcance nacional y afecta a droguerías con operaciones en la Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Salta, La Pampa, San Juan, La Rioja, Río Negro y Tucumán, entre otras.

Entre las firmas alcanzadas se encuentran Droguería Java de Bioseguridad Argentina S.A., Droguería Urbana S.A., Droguería Multimed S.R.L., Ultra Pharma S.A., Droguería Farmacom S.A., Droguería Brayton Farmacéutica de Argentina S.A., Droguería EFG Farma S.A., Galénica S.R.L. y Droguería Batia S.R.L., además de otras incluidas en el listado oficial.

Certificados vencidos: la ANMAT sancion&oacute; a 54 droguer&iacute;as en todo el pa&iacute;s
Certificados vencidos: la ANMAT sancionó a 54 droguerías en todo el país

Importadoras y exportadoras también afectadas

La resolución de la ANMAT también incluyó a dos compañías habilitadas como importadoras y exportadoras de especialidades medicinales, que quedaron inhabilitadas para operar en el comercio internacional por no contar con certificados activos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), condición indispensable para ese tipo de actividad.

 

Desde el organismo indicaron que esta decisión busca evitar riesgos sanitarios y asegurar que todas las etapas de comercialización y distribución de medicamentos se realicen dentro del marco legal.

 

Refuerzo de los controles sanitarios

La medida se suma a otras decisiones recientes adoptadas por la ANMAT en el marco de una revisión integral del sistema de habilitaciones, que incluyó la suspensión de actividades y la baja de establecimientos por inactividad, falta de conducción técnica o incumplimientos graves de la normativa.

Temas:

Boletín Oficial Anmat
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso