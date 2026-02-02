Un incendio arrasó pastizales y árboles en unos campings camino a Ibicuy

Un incendio de pastizales y árboles generó preocupación este domingo por la tarde en el sur entrerriano, luego de que se desatara un foco ígneo en inmediaciones de un sector de camping ubicado sobre el acceso 45 que conecta Brazo Largo con Ibicuy. El hecho movilizó a varias dotaciones de bomberos voluntarios y demandó más de dos horas de tareas para lograr su control.

El episodio se produjo alrededor de las 19:37 del domingo en cercanías del camping La Leonesa, lindante al predio conocido como Los Amigos. Según se informó, el fuego avanzó sobre pastizales, arboledas y un sector donde había residuos y cubiertas en desuso, lo que generó una mayor carga combustible y complicó las tareas de extinción.

Las causas que originaron el foco aún no fueron determinadas.

Amplio operativo de bomberos

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas indicaron que al lugar acudieron inicialmente con el móvil 29 equipado con kit forestal. Posteriormente se sumó una unidad cisterna y se solicitó apoyo a dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Paranacito y Bomberos Voluntarios de Ibicuy.

El combate se realizó mediante varias líneas de agua, mochilas forestales y herramientas manuales, lo que permitió frenar el avance de las llamas en una zona de vegetación seca.

Los bomberos trabajaron para sofocar el incendio. Foto: Bomberos Ceibas.

Las tareas se extendieron durante aproximadamente dos horas, hasta lograr la completa contención del fuego.

Daños y asistencia técnica

De acuerdo a la información brindada por los equipos intervinientes, el siniestro afectó un área estimada de 150 metros de largo por 70 de ancho. Además de los pastizales y árboles, el calor alcanzó parte del tendido eléctrico de la zona.

Por ese motivo, se dio aviso a Enersa, cuyo personal trabajó en el lugar para interrumpir el suministro de energía mientras se desarrollaba el operativo, con el objetivo de evitar riesgos adicionales.

Hasta el momento no se informaron personas lesionadas ni daños estructurales en instalaciones del camping. Sin embargo, se continuará evaluando el área afectada para determinar el origen del fuego y prevenir nuevos focos.