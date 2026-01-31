Un incendio afectó un predio ferroviario y destruyó una vivienda en el sur entrerriano

Un incendio forestal de importantes dimensiones se registró este viernes por la tarde en la localidad de Ibicuy, en un predio perteneciente al Ferrocarril, donde había acopio de madera y viviendas en cercanías. El siniestro demandó un amplio operativo de emergencia y la intervención de varios cuarteles de Bomberos Voluntarios.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 15, cuando se recibió el aviso de un foco ígneo en el predio ferroviario. De inmediato, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ibicuy se dirigió al lugar para iniciar las tareas de contención.

Debido a la magnitud del incendio y al riesgo de propagación hacia las viviendas próximas, se solicitó apoyo al Cuartel de Ceibas, que envió personal y una cisterna para colaborar en el combate del fuego.

Asimismo, se alertó al Cuartel de Villa Paranacito para una eventual asistencia en caso de que la situación se agravara.

Tras varias horas de trabajo coordinado, el incendio fue finalmente controlado y extinguido. Como consecuencia del siniestro, se registró la pérdida total de una vivienda; sin personas heridas. Se harán las pericias para determinar las causas del incendio.