Detectaron un fusil y municiones ocultos en una encomienda

Gendarmes hallaron un arma de fuego y 100 cartuchos dentro de un envío de paquetería tras un control con escáner en la ruta nacional 14, en Colón.
Efectivos del Grupo Seguridad Vial “Colón”, dependiente del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay”, detectaron un fusil y municiones ocultos dentro de una encomienda durante un operativo realizado en la Ruta Nacional N° 14 en la madrugada del jueves.
El procedimiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 164, cuando los uniformados controlaron un transporte de servicio de paquetería y sometieron las cajas al escáner móvil de la Fuerza.
Hallazgo mediante escáner
Durante la inspección, las imágenes obtenidas mediante el sistema de escaneo alertaron a los gendarmes sobre la posible presencia de un arma de fuego dentro de uno de los bultos.
Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Instrucción de Colón, que autorizó la apertura de la encomienda sospechosa para constatar su contenido.
Al abrir el paquete, los efectivos extrajeron un fusil de repetición adaptado, junto con 100 cartuchos calibre .223, los cuales eran transportados sin la correspondiente documentación legal.
El operativo concluyó con el secuestro del material y el labrado de actuaciones por infracción al artículo 189 bis del Código Penal y a la Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos.