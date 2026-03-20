Avanza el Plan Calle a Calle con intervenciones en distintos puntos de la ciudad

Los trabajos se realizan con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial. Esta semana se interviene en calles Urquiza, 25 de Junio, Corrientes e Italia. El plan se ejecuta con fondos 100% municipales.
“El objetivo es trabajar de manera intensiva durante toda la semana para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial de todos los paranaenses. En ese marco, además de reparaciones sanitarias y bacheo en el área central, también avanzamos en señalización vial, retiro de cartelería en desuso y demarcación de sendas peatonales”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.
Durante estos días se llevan a cabo tareas de bacheo y recuperación de la traza vial en distintos puntos de la ciudad. En calle Urquiza, entre Ramírez y La Rioja, se trabaja sobre media calzada con recalce de badenes y bacheo. En 25 de Junio, desde Catamarca hasta Mendoza, se ejecutan trabajos de bacheo profundo y reparación de conductos de agua y cloaca.
Además, se interviene en calle Corrientes, antes de La Paz, y en la intersección de Italia y Bavio, donde se realiza la reconstrucción de la red cloacal. “En la zona céntrica detectamos deformaciones y hundimientos de la calzada producto de averías en sanitarios antiguos. La erosión provocada por el agua generó problemas en la base y subbase, que estamos abordando de manera integral”, explicó el subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Clivio.
En paralelo, la Dirección de Conservación Vial continúa con tareas de saneamiento y bacheo en corredores principales, como Don Bosco, Churruarín, Almirante Brown, O'Higgins, División de los Andes, Miguel David y Jorge Newbery. “Semanalmente trabajamos con más de 100 toneladas de asfalto”, agregó Clivio.
Las tareas continuarán durante los próximos días y se prevé su finalización antes del fin de semana, con el objetivo de liberar las calzadas intervenidas. Se solicita a la comunidad circular con precaución o utilizar vías alternativas.