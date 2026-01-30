Balaceras en barrios de Paraná: “Utilizan minutos en los que se corre la presencia policial”, dijo el jefe de Operaciones

El Jefe de Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez, dialogó con Elonce y se refirió a las balaceras en los barrios Cáritas y Bajada Grande, que han involucrado a menores de edad.

En este sentido señaló que los procedimientos de prevención “son continuos” y que cuentan con una “fuerte presencia de todas las áreas de la Dirección General de Operaciones de Seguridad Pública”, de los grupos especiales de la Jefatura y de las comisarías que realizan “un trabajo arduo” en prevención, investigación y procedimientos.

Vecinos denuncian balaceras en barrio Cáritas y Bajada Grande

Además, habló sobre los operativos llevados a cabo el año anterior en la zona de los miradores de Bajada Grande. “Se siguió manteniendo, no quedó en ese dispositivo, sino en forma alternada y periódica lo realizamos en distintos barrios”, aseguró y enumeró las zonas Croacia Sur, Pasaje Portland, Bajada Grande, Mosconi, Valentín Denis.

En esos lugares, explicó Pérez, se cubre con una fuerte presencia policial en todos los horarios. Sin embargo, sobre la concreción de los delitos, indicó que los autores “utilizan minutos en los que se corre la presencia policial” para accionar.

Acerca de los resultados positivos de los operativos, Pérez reconoció que son gracias a la “inmediata intervención policial”.

Vinculado a ello, Pérez manifestó que “respecto a la educación de los menores, porqué realizan esos hechos, viene más de la educación de la casa”.

Cabe recordar que el pasado 25 de enero, un adolescente de 19 años fue baleado por otro joven de 23 en un domicilio de calle Portland del barrio Bajada Grande de Paraná.

La víctima fue hallada tendida sobre la vereda, con dos tiros en la pierna derecha y abundante pérdida de sangre; manifestó que el ataque se produjo cuando estaba en la puerta de su domicilio, momento en el cual otro sujeto efectuó varios disparos y se dio a la fuga. Tras la intervención policial, en el lugar hallaron dos vainas servidas calibre 22.

Accidente fatal en la Ruta 18

En otro tramo de la nota, el jefe de Operaciones se refirió al fallecimiento de los cuatro trabajadores en la mañana de este viernes a la altura de Las Tunas, a la altura del kilómetro 75 de la Ruta 18. “Es algo lamentable”, señaló el funcionario acerca de la muerte de Diego Girard, el único trabajador que había sobrevivido.