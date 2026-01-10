Hombre baleado en Paraná: el ataque se originó por "un conflicto entre dos familias"

Baleado. Un hombre de 34 años resultó herido tras recibir dos disparos de arma de fuego durante un violento episodio ocurrido en la noche del viernes en la Villa 351. El hecho se registró alrededor de las 21 horas.

En ese marco, Elonce dialogó con la segunda jefa del área de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, Cecilia Galiano, quien brindó detalles sobre el procedimiento. “El viernes, cerca de las 20 horas, se recibe a través del 911 un llamado anónimo donde una persona daba cuenta de un herido de arma de fuego en Villa 351, en la zona de calle Entre Paracao y avenida de las Américas”, informó.

Comisaría 13

Según explicó la funcionaria, al arribar al lugar el personal policial pudo entrevistarse con la víctima, quien se encontraba consciente. “Al llegar personal de comisaría, con quien pueden hablar es con esta persona que se encontraba herida, aparentemente con un disparo de arma de fuego, la cual manifiesta los sucesos”, relató.

Investigación y detenciones

Galiano indicó que, de manera paralela, se dio aviso al sistema de videovigilancia debido a la existencia de cámaras en el sector. “Videovigilancia logra divisar la salida de un motovehículo con un ocupante hacia lo que es División de los Andes, donde es interceptada por personal de comisaría 12 y 13”, precisó.

En cuanto al estado de salud del herido, señaló que “está consciente, fuera de peligro, pero sigue internado en observación en el Hospital San Martín”. Además, detalló que presentaba “un disparo de arma de fuego con ingreso y salida en el área del abdomen”.

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, se procedió al secuestro del motovehículo y a la detención de una persona identificada en el lugar, en el marco de las tareas investigativas llevadas adelante por la Policía Científica.

Patrullero de Paraná

Conflicto de vieja data

De acuerdo a lo manifestado por Galiano, el hecho se produjo en el contexto de un enfrentamiento previo entre vecinos. “Viene de hace varios años. Es un problema entre ambas familias, dos familias que residen en la zona. Esto se fue llevando adelante a través del tiempo con conflictos verbales principalmente y terminó en este suceso”, explicó.

En ese sentido, indicó que “lo que se denuncia es que tres personas de una familia interceptan a este sujeto y, en esa discusión, exhiben un arma de fuego y realizan supuestamente el disparo”. La información fue corroborada a partir de testimonios de vecinos del barrio.

“Todos son de la zona, de la Villa 351, y cuentan con antecedentes”, agregó la funcionaria policial.

Operativos de control

Finalmente, Galiano destacó que en las últimas semanas se secuestraron varias armas de fuego en distintos procedimientos vinculados a conflictos entre personas. “Hubo detenciones, secuestro de armas y de varios motovehículos, en el marco de megaoperativos que se emplazan en puntos estratégicos de la ciudad”, afirmó.

Según explicó, estos controles se realizan por directiva de la Jefatura de Policía provincial, principalmente en avenidas y arterias principales, con el objetivo de reforzar la seguridad y verificar la documentación y habilitación de quienes circulan en motovehículos.