Balearon a un hombre en Paraná y debió ser hospitalizado: detuvieron a un sospechoso

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre de 34 años fue herido de arma de fuego durante la noche del viernes en la Villa 351. Elonce pudo saber que recibió dos disparos en el abdomen y que, tras aportar datos a la Policía, uno de los presuntos autores fue detenido.
Balearon a un hombre en la Villa 351 durante la noche de este viernes, en la capital entrerriana. Según la información que se dio a conocer, un sujeto de 34 años resultó herido tras recibir dos disparos de arma de fuego en la zona del abdomen. El violento episodio ocurrió cerca de las 21 horas y motivó un rápido despliegue policial y sanitario en la zona.
Según se informó, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín de Paraná por una ambulancia del servicio de emergencias 107. Al ingresar a la guardia, los profesionales de la salud constataron que presentaba dos orificios de bala en el abdomen, compatibles con entrada y salida de proyectil, por lo que quedó bajo observación médica.
Tras ser asistido, el hombre logró aportar datos relevantes sobre los supuestos autores del ataque, según publicó Reporte100.7. Esa información fue clave para que personal policial iniciara de inmediato las tareas investigativas en la zona, con la intervención de efectivos de la Comisaría Sexta y la Comisaría Décima.
Como resultado de un rápido accionar, los uniformados lograron localizar y detener a uno de los sospechosos vinculados al hecho, quien quedó a disposición de la Justicia. Las actuaciones continuaron para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar la posible participación de otras personas.
Desde la fuerza policial indicaron que se realizaron las diligencias de rigor en el lugar del hecho y se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes. La investigación permanecía en curso, mientras se aguardaba la evolución del estado de salud del hombre herido.