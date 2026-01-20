Un joven fue baleado en barrio Bajada Grande de Paraná: hay un menor detenido

Un herido de arma de fuego fue asistido en la tarde de este martes, alrededor de las 16:30, luego de un violento hecho ocurrido en la vía pública, sobre calle Baxada del Paraná.

Según se informó, el joven ingresó consciente pero desorientado a la sala de emergencias del Hospital San Martín, tras ser trasladado en un vehículo particular. Se trata de Warlet Mauro Juan Jesús, de 21 años, con domicilio en la zona de Bajada Grande, quien presentaba tres disparos de arma de fuego en la pierna izquierda.

Investigación y detención del sospechoso

Mientras los profesionales médicos trabajaban para estabilizar al joven, personal policial inició las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

El joven herido manifestó que el autor de los disparos sería un adolescente, también oriundo del barrio Bajada Grande. Con esa información, se desplegó un operativo que derivó en la localización del sospechoso. El fiscal de menores a cargo ordenó su detención por supuesto delito de tentativa de homicidio.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre .22, marca Bersa, que habría sido utilizada en el ataque. El arma quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes, mientras se avanza en la reconstrucción de la secuencia del hecho.