Policiales

Un adolescente fue baleado por un joven en Bajada Grande de Paraná

25 de Enero de 2026
Barrio Bajada Grande de Paraná
Barrio Bajada Grande de Paraná Foto: archivo Elonce

“Tanto la víctima como el agresor cuentan con antecedentes”, confirmó comisario a Elonce. De hecho, estimó que el ataque se debió a problemas de vieja data entre bandas antagónicas. Es el segundo hecho de sangre que se registra en lo que va de la semana en el barrio.

Un adolescente de 19 años fue baleado por otro joven de 23; el hecho de sangre se registró en horas del mediodía de este domingo en un domicilio de calle Portland del barrio Bajada Grande de Paraná.

 

La víctima fue hallada tendida sobre la vereda, con dos tiros en la pierna derecha y abundante pérdida de sangre; manifestó que el ataque se produjo cuando estaba en la puerta de su domicilio, momento en el cual otro sujeto efectuó varios disparos y se dio a la fuga.

 

Tras la intervención policial, en el lugar hallaron dos vainas servidas calibre 22.

Detenido en Bajada Grande

Con el avance de las investigaciones, el atacante fue apresado por personal policial de la Guardia Especial. El fiscal en turno dispuso la detención del imputado por el delito de tentativa de homicidio en flagrancia y su traslado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná.

 

“Tanto la víctima como el agresor cuentan con antecedentes”, confirmó a Elonce el jefe de comisaría decimoprimera, Martin Gianotti. De hecho, estimó que el ataque se debió a problemas de vieja data entre bandas antagónicas.

Se recordará que es el segundo hecho de sangre que se registra en Bajada Grande en lo que va de la semana; el martes, otro joven de 21 años fue baleado en la pierna en la intersección de calles Baxada del Paraná y Procesión Náutica.

