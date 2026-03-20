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Cursos de verano del Centro Municipal de Perfeccionamiento consolidan formación en oficios estratégicos

Más de 200 alumnos y alumnas recibieron formación en oficios y fortalecimiento de herramientas laborales. Se dictaron durante 60 días talleres de reparación de celulares, reciclado de prendas, panadería, refrigeración y electricidad domiciliaria. La ceremonia de entrega se realizó en el Juanele.

20 de Marzo de 2026

Más de 200 alumnos y alumnas recibieron formación en oficios y fortalecimiento de herramientas laborales. Se dictaron durante 60 días talleres de reparación de celulares, reciclado de prendas, panadería, refrigeración y electricidad domiciliaria. La ceremonia de entrega se realizó en el Juanele.

Durante el verano, la Municipalidad de Paraná, por medio del Centro Municipal de Perfeccionamiento (CMP) llevó adelante una nueva propuesta de capacitaciones. Este jueves, alumnos y alumnas recibieron en el Centro Cultural Juan L. Ortiza su diploma de finalización.

El Jefe de Gabinete, Santiago Halle, al referirse sobre las políticas de formación abierta que propone la Municipalidad, explicó: “Es una alegría enorme poder entregar diplomas y premios a los alumnos que han cursado y se han capacitado para el trabajo. Insistimos en la idea de que Paraná sea una ciudad de oportunidades, por eso desde el Centro Municipal brindamos estas capacitaciones de oficio que le permiten tener una salida laboral”.

El subsecretario de Gobierno, Pablo Pagnone, manifestó que la acción “es un ejemplo muy claro del Estado facilitador que se promueve desde la gestión municipal de Rosario Romero. Esto demuestra un Estado activo, un Estado que escucha las necesidades de los vecinos y brinda las herramientas adecuadas a esos requerimientos”.

La directora del CMP, Verónica Ramírez, en tanto, dijo sentirse “muy contenta de que en un lapso tan corto de tiempo se realice esta capacitación intensiva y lo que hoy demanda también la sociedad”.

Enzo Cabrera realizó el curso de electricidad y tras recibir su certificado expresó: “Me encantó, pude adquirir herramientas en lo particular para uno, en lo domiciliario, y también en lo laboral”.

Marina Giménez terminó el curso de panadería y consideró que “fue muy una linda experiencia, son capacitaciones que sirven como salida laboral inmediata”.

Cursos de verano del Centro Municipal de Perfeccionamiento consolidan formación en oficios
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