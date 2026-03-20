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Confirman el tipo de araña que picó y mató a una niña en Misiones

Tras confirmarse el fallecimiento de una niña en Misiones, se conoció que la menor fue picada por una araña Loxosceles, más conocida como “araña de rincón”, una especie altamente venenosa, y que la causa de muerte fue un fallo multiorgánico.

20 de Marzo de 2026
Araña Loxosceles, más conocida como “araña de rincón”
Araña Loxosceles, más conocida como “araña de rincón”

Tras confirmarse el fallecimiento de una niña en Misiones, se conoció que la menor fue picada por una araña Loxosceles, más conocida como “araña de rincón”, una especie altamente venenosa, y que la causa de muerte fue un fallo multiorgánico.

Tras confirmarse el fallecimiento de la menor identificada como Emilia Brítez, de un año y un mes, se conoció que la menor fue picada por una araña Loxosceles, más conocida como “araña de rincón”, una especie altamente venenosa, y que la causa de muerte fue un fallo multiorgánico.

 

La menor oriunda de Alba Posse había sido trasladada de urgencia al hospital Pediátrico de Posadas y en las últimas horas falleció luego de la asistencia del personal especializado.

 

El Ministro de Salud Pública de Misiones,Héctor González, en comunicación con La Voz de Misiones brindó información al respecto. “Me comunique con la doctora Chabuca, Gerente asistencial del hospital de pediatría y me informó que se le realizó todos los antídotos pero pese al esfuerzo de los médicos, la bebé falleció”.

Las araña Loxosceles de la familia Sicariidae, es una especie muy común, pequeña pero letal.

 

Es más conocida como araña de rincón, del violín, del cuadro, la necrosante y la come carne. Mide unos tres centímetros con las patas incluidas, el cuerpo tiene 1,5 centímetro aproximadamente y es de color grisáceo y las patas marrones. Es una de las más peligrosos del mundo.

Temas:

picadura de araña misiones
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