"Arribada del surubí": explican por qué se están pescando tantos ejemplares desde el Puente Carretero

La pesca de surubí vive días de auge en la zona del Puente Carretero, que une Santa Fe con Santo Tomé, luego de que el pasado 13 de marzo Facundo Trabachino lograra capturar un ejemplar de nueve kilos. Desde entonces, decenas de pescadores se acercaron al lugar y comenzaron a replicarse las capturas del llamado “Rey del Río”.

En redes sociales, pescadores de distintos puntos de la región compartieron imágenes de surubíes obtenidos no solo en el río Salado a la altura del puente, sino también en zonas como Los Cuarteles, en Santo Tomé, y en Santa Rosa de Calchines.

Ante este escenario, el especialista en pesca, productor y conductor de El Pato TV, Ariel Robledo, explicó a AIRE que este fenómeno responde a causas naturales vinculadas al comportamiento de los peces y las condiciones de los ríos.

La "arribada del surubí"

Según detalló Robledo, marzo marca el inicio de una etapa clave en la dinámica del surubí. “La temporada comienza en este mes y puede extenderse durante todo el año, pero hay factores que influyen directamente, como las corrientes y la disponibilidad de alimento”, indicó.

El especialista explicó que los movimientos de los cardúmenes están estrechamente ligados a la dinámica de la cuenca del Río Paraná y el río Salado. Las crecidas, bajantes y lluvias generan condiciones que favorecen la reproducción y el desplazamiento de las especies.

En este sentido, señaló que una leve crecida del río Salado, combinada con la bajante del Paraná y las lluvias registradas en el norte del país, pudo haber generado una mayor oxigenación del agua. Esto impulsa a los cardúmenes a desplazarse en busca de alimento.

“El surubí se mueve donde encuentra comida. Si hay cardumen de sábalo, mojarra o bagre en una zona, es muy probable que se concentre allí”, explicó.

Ariel Robledo, productor y conductor de El Pato TV

Robledo también hizo referencia a un fenómeno conocido como la “arribada del surubí”, típico del mes de marzo. Se trata de un momento en el que los peces comienzan a movilizarse antes de la llegada del frío.

“Aunque todavía no hubo noches muy frías, antes del otoño los surubíes se mueven para alimentarse. Luego, en invierno, se ubican en zonas profundas donde la temperatura es más estable y prácticamente no cazan”, detalló.

En la oportunidad, el especialista aclaró que la presencia masiva de surubíes en el río Salado es temporal. “Puede haber un cardumen en este tramo, pero una crecida o una bajante importante hará que se desplace. No se va a quedar de forma permanente”, advirtió.

Además, remarcó que la pesca no es producto del azar: “No es casualidad, hay una causa. Las condiciones del río y la alimentación explican por qué están ahí”.

El impacto de la pesca y la veda

En cuanto al cuidado de la especie, Robledo señaló que el principal riesgo es la depredación. “Si los pescadores capturan y matan los ejemplares, eso sí afecta al surubí”, sostuvo.

En la provincia de Santa Fe rige una veda entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, establecida para proteger a la especie. Sin embargo, el especialista advirtió que muchas veces no se respeta por falta de controles.

Finalmente, destacó que no todos los pescadores logran capturas. “De 100 personas que van al puente, no todos sacan. Hay condiciones que tienen que darse para que la pesca sea efectiva”, concluyó.