Confirmaron la sanción a Colidio y River deberá rearmar su ataque

River recibió una noticia que impacta en su armado para los próximos partidos: Facundo Colidio fue suspendido por dos fechas tras su expulsión en el encuentro ante Huracán. La sanción fue confirmada por el Tribunal de Disciplina de la AFA y ya comenzó a cumplirse.

El delantero vio la tarjeta roja en Parque Patricios, en una jugada que se dio en el contexto de la revisión de un penal a través del VAR. Allí se produjo un cruce con Lucas Carrizo que derivó en la expulsión de ambos jugadores.

Como consecuencia de esta resolución, River no podrá contar con Colidio en el próximo compromiso, luego de que ya se perdiera el partido ante Sarmiento.

La jugada que derivó en la sanción

El episodio se originó cuando Carrizo intervino sobre el punto penal mientras el árbitro revisaba la jugada. En ese contexto, se produjo un intercambio físico entre ambos futbolistas.

Expulsión de Colidio.

Tras observar las imágenes, el juez decidió expulsarlos por conducta antideportiva. La sanción posterior estableció dos fechas de suspensión para cada uno, en función de la gravedad de la acción.

En River consideraron que la medida fue excesiva, teniendo en cuenta el desarrollo de la jugada y el contexto en el que se produjo el cruce.

Cómo reconfigura el equipo

De cara al partido ante Estudiantes de Río Cuarto, el cuerpo técnico deberá ajustar el esquema ofensivo. Sin Colidio disponible, aparecen alternativas para ocupar su lugar en el ataque.

Sebastián Driussi se perfila como referencia ofensiva, mientras que otros nombres pugnan por un lugar en el equipo titular. Entre las opciones se encuentran Juan Fernando Quintero, Kendry Páez, Tomás Galván e Ian Subiabre.