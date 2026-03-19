Lautaro Rivero podría ser vendido a Europa: hay tres clubes de la Premier League interesados

Lautaro Rivero, defensor de River Plate, se ha convertido en una de las grandes prioridades del mercado europeo. Tres clubes de la Premier League, Brighton, West Ham y Leeds, luchan por su fichaje.
La guerra de ofertas por Lautaro Rivero, defensor de River Plate, ya comenzó. A medida que se acerca la apertura del mercado de fichajes en Europa, tres equipos de la Premier League han marcado al joven marcador central de 22 años como una prioridad estratégica. Brighton, West Ham y Leeds United están interesados en adquirir al prometedor defensor, quien se destacó por su rendimiento tanto en River Plate como en su préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Rivero, que empezó a ganarse un lugar en el primer equipo de River Plate gracias a su paso por Central Córdoba, es considerado uno de los grandes talentos emergentes de Argentina. Su capacidad como central zurdo con una salida de balón limpia y su excelente rendimiento lo han puesto en la mira de clubes de gran renombre. Según el periodista Ekrem Konur, los tres equipos de la Premier League están decididos a sumarlo a sus filas para reforzar sus defensas.
El interés de la Premier League
El interés de la Premier League por Lautaro Rivero no es sorpresa. Brighton, que sigue los pasos de jugadores como Facundo Buonanotte y Valentín Barco, ha identificado al defensor como una de las figuras claves para seguir su ascenso en la liga inglesa. Por otro lado, West Ham está en medio de una renovación defensiva, y el central argentino podría ser una pieza vital en esa transición. Finalmente, Leeds United busca talento joven para afrontar los retos físicos que demanda la Premier League.
Rivero renovó su contrato con River Plate en 2025 hasta 2028, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Sin embargo, se espera que los clubes interesados ofrezcan una cifra aproximada entre los 15 y 20 millones de euros para intentar concretar su fichaje. Su proyección internacional también lo posiciona como un activo muy valioso para el mercado europeo, especialmente luego de su debut con la selección argentina en 2025.
La historia de superación de Lautaro Rivero
Más allá de sus cualidades futbolísticas, Lautaro Rivero ha conmovido al público con su historia de vida. En su juventud, trabajó vendiendo alfajores en la vía pública para poder cumplir su sueño de ser futbolista profesional. En una de sus publicaciones de Instagram, compartió una foto recordando ese esfuerzo, lo que rápidamente se viralizó y ganó admiración por parte de seguidores y fanáticos.
Además, Rivero ha demostrado una gran determinación para salir adelante y ayudar a su familia. En una entrevista en 2022, mencionó que su primer objetivo es mejorar la calidad de vida de sus padres y hermanos, quienes han sido su principal apoyo a lo largo de su carrera. "Gracias a ellos estoy acá, luchando día a día", expresó el joven defensor.
Con un futuro prometedor por delante, Lautaro Rivero no solo acapara la atención de Europa, sino que se ha convertido en uno de los defensores más destacados del fútbol argentino, tanto en River Plate como en la selección nacional. El próximo mercado de fichajes promete ser clave para su carrera, con una feroz competencia entre los clubes más importantes de Inglaterra por asegurar su fichaje.