Una pequeña de un año murió tras ser picada por una araña

La menor había sido derivada de urgencia al Hospital de Pediatría de Posadas, donde estuvo internada debido a la grave reacción que sufrió tras la mordedura del arácnido.
Una niña de un año que había sufrido la picadura de una araña en su casa murió este jueves en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas, tras permanecer internada bajo atención médica especializada.
El caso ocurrió en el paraje Santa Rita de Alba Posse y la víctima fue identificada como Emilia Brítez.
La menor fue asistida de urgencia después de que su familia detectó la grave reacción provocada por la mordedura del arácnido. El traslado se realizó en ambulancia hasta el sector de pediatría del Hospital Ramón Madariaga, donde los profesionales intentaron estabilizarla y brindaron tratamientos específicos.
El fallecimiento fue confirmado en la jornada del jueves, pese a los esfuerzos realizados durante su internación.
Cómo identificar arañas peligrosas y las inofensivas
Saber distinguir entre una araña inofensiva y una de importancia médica como la "del rincón", la "viuda negra" o la "bananera" puede ser una herramienta vital.
Ante la presencia constante de estos arácnidos, especialistas detallan las claves visuales y de comportamiento para identificar el peligro, prevenir accidentes domésticos y actuar con rapidez ante una picadura.
En regiones como Misiones, donde el clima cálido y húmedo favorece la presencia de arácnidos durante todo el año, aprender a reconocer las especies de importancia médica puede resultar clave para prevenir accidentes y actuar a tiempo ante una picadura.
Especialistas señalan que, aunque la mayoría de las arañas no representan un riesgo para las personas, existen algunas cuyo veneno puede provocar cuadros graves. Entre ellas se destacan la Loxosceles, la Latrodectus y la Phoneutria, todas presentes en distintas zonas del país.
La llamada araña del rincón o violinista es de tamaño pequeño a mediano, de color marrón claro a oscuro, y suele presentar una marca característica en forma de violín en la parte superior del cuerpo. Tiene patas largas y delgadas y se desplaza con rapidez.
Es común encontrarla dentro de las viviendas, en lugares oscuros y poco perturbados, como detrás de muebles, cuadros, o dentro de placares. A diferencia de otras arañas, no construye telas visibles para atrapar presas, lo que dificulta su detección.
Por su parte, la viuda negra es más fácil de reconocer por su aspecto. Se trata de una araña de color negro brillante, con un abdomen globoso y una distintiva marca roja o anaranjada en forma de reloj de arena en la parte inferior.
Suele habitar en exteriores, en zonas rurales o periurbanas, como pilas de leña, cercos, galpones o rincones poco intervenidos. A diferencia de la araña del rincón, construye telas desordenadas y resistentes cerca del suelo.
En tanto, la araña bananera o armadeira se distingue por su mayor tamaño y aspecto robusto. Es de color marrón con patrones oscuros en el cuerpo y las patas, que además presentan espinas visibles.
Una de sus características más llamativas es su comportamiento defensivo: cuando se siente amenazada, puede levantar las patas delanteras en actitud de ataque. No suele construir telas para cazar, ya que es una especie errante, activa principalmente durante la noche. Habita en ambientes selváticos, plantaciones y también puede ingresar a viviendas en zonas cercanas a la vegetación.
Los especialistas advierten que no siempre es sencillo identificar una especie con precisión, y que muchas arañas inofensivas pueden parecerse a las peligrosas. Por eso, recomiendan no manipularlas directamente y evitar el contacto.
Como regla general, se sugiere prestar atención a ciertos factores: la presencia dentro del hogar en lugares ocultos, el color y las marcas distintivas, el tipo de tela (o su ausencia) y el comportamiento del animal. Sin embargo, ante cualquier duda o posible picadura, la recomendación principal es acudir de inmediato a un centro de salud.
Reconocer estas especies puede ayudar a reducir riesgos, pero la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva: mantener los ambientes limpios, evitar la acumulación de objetos y revisar ropa y calzado antes de usarlos son medidas simples que pueden marcar la diferencia.