La Selección Argentina define su agenda de marzo: hoy confirman los amistosos

La Selección Argentina volverá a tener actividad en la próxima ventana FIFA con la disputa de dos partidos amistosos en el país. Así lo confirmó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien adelantó que en las próximas horas se oficializarán los detalles de los encuentros.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará el 27 y el 31 de marzo, en una doble jornada que servirá como preparación de cara a los próximos compromisos internacionales. Según lo informado, aún restan definir algunos aspectos organizativos, como las sedes y los rivales.

La confirmación de estos partidos llega luego de que no prosperara la realización de la Finalissima frente a España. “Este viernes vamos a anunciar oficialmente los partidos que vamos a jugar en nuestro país”, señaló Tapia en declaraciones durante su participación en Luque.

Amistosos tras la Finalissima frustrada

La planificación de la Selección Argentina había contemplado inicialmente la disputa de la Finalissima, que debía enfrentar a los campeones de América y Europa. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y el partido quedó descartado.

En ese contexto, Tapia explicó que una de las alternativas propuestas tampoco fue aceptada. “La alternativa del 31 de marzo en Italia no fue aceptada, que era lo que pedíamos porque tenía que ser neutral”, indicó el dirigente.

Selección Argentina.

Mientras tanto, desde la federación española confirmaron que su seleccionado jugará amistosos en esas fechas. Este escenario dejó sin efecto la posibilidad del cruce y obligó a reorganizar la agenda de la Selección Argentina.

Posibles sedes y organización

En cuanto a los escenarios, uno de los estadios que aparece como opción es La Bombonera. “Tenemos que pedirle al presidente de Boca para que nos ceda el estadio el día 27”, expresó Tapia, en referencia a la logística del primer encuentro.

Además, se aguarda la confirmación de FIFA para terminar de cerrar el calendario completo. La organización de los partidos incluye detalles vinculados a horarios, sedes y cuestiones operativas.

El objetivo de estos amistosos es que la Selección Argentina sume rodaje competitivo en el tramo previo al Mundial 2026. La doble fecha se presenta como una oportunidad para ajustar el funcionamiento del equipo.

En ese marco, Tapia también dejó ver su postura tras la cancelación del partido con España. “Como campeones del mundo vamos a defenderlo como tenemos que hacerlo”, afirmó, en alusión a la frustrada Finalissima.