Avanzan con el nuevo estacionamiento medido: revelan qué se hará en el corto plazo

La municipalidad de Paraná avanza con la implementación del estacionamiento medido en la ciudad. Y esta semana se realizó una reunión de trabajo de la cual participaron representantes del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CECIP), autoridades municipales, concejales y representantes de distintas entidades del sector privado.

Desde el Centro Comercial dieron a conocer que el encuentro contó con la presencia del secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán; el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante; la ingeniera civil y subsecretaria de Seguridad Vial, Florencia Gómez; y los concejales Luisina Minni, Emiliano Gómez Tutau y Sergio Elizar. Por el sector privado participaron integrantes de la Comisión Directiva del CECIP, la Cámara de Comerciantes del Microcentro, CODEPA, APYME y comerciantes de la zona céntrica.

Durante la reunión, el Secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, explicó los avances del proyecto, señalando que en el corto plazo se realizará el llamado a licitación para el desarrollo y puesta en marcha de una aplicación que permitirá implementar el sistema.

Foto: Centro Comercial e Industrial de Paraná

Asimismo, se prevé un relevamiento integral y la renovación de la señalética en las áreas donde se aplicará. Las zonas de aplicación incluyen las áreas donde actualmente funciona el estacionamiento tarifado.

En relación al funcionamiento, se indicó que se evalúa establecer un tiempo de estacionamiento acotado en la denominada "zona 1", con el objetivo de promover la rotación vehicular y facilitar el acceso equitativo al centro de la ciudad. Esta postura fue acompañada por los comerciantes.

También se destacó que los horarios de aplicación del sistema serán definidos de manera conjunta entre el municipio, la empresa adjudicataria y las entidades intervinientes, procurando que su implementación sea viable y no afecte la actividad comercial ni a los vecinos de la zona.

En este sentido, se contemplará la situación de los frentistas y se trabajará en la inclusión de los actuales tarjeteros dentro del nuevo esquema.

Foto: Centro Comercial e Industrial de Paraná

Por otra parte, desde el sector privado se planteó la necesidad de avanzar en una playa de transferencia para evitar el ingreso de camiones de gran porte al microcentro, debido a los inconvenientes que generan en la circulación y en la infraestructura urbana. Desde el municipio se informó que esta iniciativa está en consideración junto con la optimización semafórica en etapas posteriores.

Los concejales presentes remarcaron el trabajo conjunto que se viene desarrollando entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal para lograr una implementación ordenada, ágil y beneficiosa para comerciantes, vecinos y trabajadores del sistema.

En representación de la Cámara de Comerciantes del Microcentro, Rodolfo Zacarías expresó el acompañamiento del sector: "Entendemos que el estacionamiento medido es una herramienta necesaria para ordenar el tránsito y favorecer la actividad comercial, por lo que apoyamos su implementación, siempre que se lleve adelante de manera consensuada".

Foto: Centro Comercial e Industrial de Paraná

En la misma línea, desde el Centro Comercial e Industrial de Paraná se reafirmó el respaldo al proyecto, destacando la importancia de sostener estos espacios de diálogo y articulación público-privada para garantizar que la iniciativa resulte beneficiosa para toda la comunidad.

Finalmente, el subsecretario Oscar Bustamante propuso dar continuidad a estas mesas de trabajo, con el objetivo de seguir evaluando los avances y ajustar los detalles necesarios para una implementación eficiente del sistema.