Paraná recuerda los 50 años del golpe con la muestra inmersiva BioMemoria

La intendenta Rosario Romero recorrió la exposición que propone un recorrido por cuatro historias de paranaenses víctimas de la última dictadura cívico-militar argentina. Se puede visitar en el Centro Cultural Juan L. Ortiz hasta el 18 de abril.
“La recuperación de la democracia fue querida y trabajada por todos los espacios de la sociedad, no solamente por los partidos políticos, y afortunadamente hemos logrado sostenerla. Los pueblos que no tienen memoria repiten los errores, entonces nosotros le podemos contar a nuestros jóvenes que los regímenes militares o la interrupción de la democracia traen consecuencias catastróficas para los pueblos”, remarcó la intendenta Rosario Romero.
Luego aludió a la utilidad de la muestra para las escuelas: “Es una muestra inmersiva que nos relata hechos que son aprovechados hoy por las escuelas, para que los jóvenes que no vivieron la dictadura puedan llevarse imágenes y contenidos para trabajar en el aula sobre lo que significó la dictadura del 76 al 83”.
La exposición abrió al público el pasado jueves 12 de marzo y estará abierta hasta el próximo 18 de abril en las instalaciones del renovado Centro Cultural Juan L. Ortiz. La propuesta es organizada por el equipo Club El Barrio, integrado por Gustavo Hennekens, Victoria Puigcernau, Valentina Arlettaz, Félix Lenzi Colman y Lucía Tejera.
Gustavo Hennekens remarcó que la muestra “está referida a Entre Ríos y particularmente las consecuencias de esa dictadura en Paraná, tomando cuatro compañeros como emblemas de los desaparecidos de la región. También tiene por objetivo los alumnos de escuelas secundarias entrerrianas”, señaló el artista.
Durante la jornada, alumnos de 5to y 6to año de la Escuela Bazán y Bustos visitaron la muestra en el Juan L. Ortiz. Nanci Neibert, profesora de la escuela, valoró: “La idea es que refuercen contenidos y se puedan llevar de información para aplicar en las aulas y conocer lo que sucedió en aquella época para no perder la memoria”.
“Biomemoria” busca acercar las historias de desaparecidos de Entre Ríos en el marco de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Combina elementos históricos y audiovisuales para crear un recorrido inmersivo. La muestra reconstruye las historias de cuatro detenidos-desaparecidos de Entre Ríos durante la última dictadura cívico-militar: Elsa Raquel Díaz (1948-1977), Mario Menéndez (1957-1977), Ramón Héctor "Pichón" Sánchez (1953-1975) y Victorio "Coco" Erbetta (1949-1976).
Este sábado 21 de marzo, de 19 a 22 horas, la muestra se activa con distintas intervenciones y una feria cultural.