Encuentran en la casa de un empleado elementos robados del Corralón Municipal de Concordia

Una investigación por la sustracción de herramientas en el Corralón Municipal derivó en una serie de allanamientos en Concordia, donde se secuestraron distintos elementos vinculados a la causa. El caso se inició a partir de una denuncia interna realizada por responsables del área de talleres.

Según se informó, el faltante de un gato hidráulico fue detectado por el sector correspondiente, lo que motivó la intervención de la Policía y el inicio de tareas para esclarecer lo ocurrido.

Con el avance de la investigación en Concordia, se logró identificar a un hombre de 50 años, empleado del Corralón Municipal, como principal sospechoso en el hecho.

Allanamientos y secuestro de elementos

Los procedimientos se llevaron adelante en distintos puntos de la ciudad, donde se buscó reunir pruebas relacionadas con la denuncia. En los domicilios intervenidos se encontraron objetos que podrían estar vinculados al caso.

Entre los elementos secuestrados en Concordia se encuentran dos gatos hidráulicos de color rojo, prendas de vestir y un motovehículo, que habría sido utilizado para trasladar los objetos.

De acuerdo a la información recabada, el sospechoso habría utilizado el vehículo de un compañero para mover los elementos fuera del predio municipal.

Avanza la investigación

El material incautado quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar en el análisis de las pruebas y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso generó atención en Concordia por tratarse de un hecho que involucra a un trabajador del propio Corralón Municipal, en una investigación que continúa en curso.