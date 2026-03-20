Una mujer podría perder la visión de un ojo tras una pelea callejera en Concordia

Un hecho de violencia se registró en Concordia durante la tarde de este jueves, cuando una mujer de 27 años resultó gravemente herida tras protagonizar una pelea en la vía pública. El episodio ocurrió en el barrio La Bianca y derivó en una intervención policial y judicial.

Según se informó, la situación tuvo lugar alrededor de las 16 horas en inmediaciones de calle Eva Perón al 3700, en la zona del asentamiento del Pampa Soler. Allí se produjo el enfrentamiento entre dos mujeres, cuyas circunstancias son materia de investigación.

Como consecuencia del hecho en Concordia, la víctima debió ser trasladada al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Diagnóstico y evolución médica

En una evaluación inicial, los profesionales constataron que la mujer presentaba traumatismos, hematomas en el ojo izquierdo y diversas escoriaciones. Ante ese cuadro, quedó en observación y se le indicaron estudios complementarios.

Horas más tarde, tras una revisión más detallada, el médico policial calificó las lesiones como graves. Se estableció un período de recuperación estimado en 35 días y no se descartó la posibilidad de que la víctima pierda la visión en el ojo afectado.

Una mujer fue detenida en Concordia por la pelea.

La evolución del estado de salud continúa siendo monitoreada por el equipo médico, en un contexto que generó preocupación por la magnitud de las heridas, según informó Concordia Policiales.

Intervención policial y judicial

A partir de lo ocurrido en Concordia, tomó intervención el fiscal de turno, Martín Núñez, quien ordenó las acciones correspondientes para avanzar en la causa. Entre ellas, dispuso la actuación de Policía Científica y la localización de la presunta agresora.

En ese marco, efectivos policiales se dirigieron a un domicilio ubicado en calle Las Palmeras al 115, donde lograron identificar a una joven de 23 años señalada como sospechosa.

Tras ser informada la Fiscalía, se dispuso su aprehensión bajo la figura de lesiones graves. La mujer quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer el hecho ocurrido en Concordia.