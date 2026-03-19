Allanamiento por narcomenudeo dejó un detenido y secuestro de droga en Victoria

Un procedimiento por narcomenudeo permitió incautar droga, dinero y otros elementos vinculados a la comercialización ilegal. Un hombre fue detenido y dos mujeres identificadas en el marco de la causa.
Allanamiento por narcomenudeo en Victoria derivó en la detención de un hombre y el secuestro de droga, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la actividad ilícita, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566.
El procedimiento se desarrolló durante la jornada del 19 de marzo en la ciudad de Victoria y estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental, con colaboración del Grupo Especial. El operativo se extendió entre las 13:10 y las 17:00 horas.
La medida fue ordenada mediante el mandamiento judicial N° 331 por el Juzgado de Garantías de Victoria, a cargo del juez José Alejandro Calleja, con intervención de la Fiscalía encabezada por el Dr. Eduardo Horacio Guaita.
Secuestro de droga y elementos clave
Como resultado del allanamiento, los efectivos lograron incautar distintas sustancias estupefacientes, entre ellas clorhidrato de cocaína y marihuana en varias presentaciones. Se hallaron envoltorios de nylon, cigarrillos artesanales y restos de sustancia vegetal.
Además, se secuestraron ramas deshojadas de Cannabis Sativa, lo que reforzó las sospechas de comercialización ilegal. También se incautó una balanza digital, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.
Entre los elementos de interés para la causa se encontraron anotaciones y recortes, que podrían aportar información relevante para el avance de la investigación judicial en curso.
Detenido y avance de la investigación
Durante el operativo, fueron identificadas dos mujeres en el domicilio allanado, mientras que un hombre mayor de edad fue detenido y trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Las autoridades indicaron que el procedimiento se enmarca en una investigación por narcomenudeo, delito contemplado en la legislación provincial vigente, y que busca desarticular puntos de venta de estupefacientes.
Desde las fuerzas de seguridad destacaron que este tipo de operativos forman parte de un trabajo sostenido en la lucha contra el narcomenudeo, con el objetivo de prevenir y sancionar estas prácticas en la región.