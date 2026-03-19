Secuestran droga en un colectivo sobre la Ruta 14

Personal policial logró secuestrar droga en un colectivo de larga distancia durante un operativo sobre la Ruta 14. Un pasajero de 41 años quedó detenido a disposición de la Justicia Federal.
Durante un operativo de control vehicular sobre la Ruta 14, personal policial secuestró droga en un colectivo. El procedimiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 139,5 y contó con la intervención de varias dependencias, incluyendo la División Drogas Peligrosas de la Departamental Uruguay, la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial y el Puesto Caminero Bella Vista.
El operativo comenzó alrededor de las 19:20, cuando se detuvo la marcha del ómnibus para inspección. En ese momento, intervino un perro detector de narcóticos, llamado "Dibu", que marcó positivamente en una de las butacas del transporte. Ante la señal del animal, los uniformados realizaron una requisa en presencia de testigos y hallaron un recipiente oculto debajo del asiento.
Dentro del contenedor se encontraron cogollos de cannabis con un peso total de 157 gramos, junto a un teléfono celular, los cuales fueron secuestrados formalmente como evidencia. El hallazgo permitió avanzar con la identificación del responsable.
Detención del pasajero y disposición judicial
El pasajero vinculado a la droga, un hombre de 41 años oriundo de Concordia, fue identificado por la fuerza policial. Tras la intervención, fue trasladado a la Jefatura Departamental Uruguay y puesto a disposición de la Justicia Federal, que determinará su situación procesal.
El operativo se enmarca en los controles habituales sobre la Ruta 14, con el objetivo de prevenir delitos relacionados con drogas y garantizar la seguridad en el transporte de larga distancia. La utilización del can detector "Dibu" fue clave para localizar la sustancia ilícita de manera rápida y efectiva.