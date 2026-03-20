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Policiales Concordia

Un policía y un vecino rescataron a mujer en el río Uruguay y evitaron una tragedia

Una mujer fue rescatada en el río Uruguay tras un operativo de emergencia en Concordia. Intervino un efectivo policial junto a un vecino, quienes lograron ponerla a salvo y fue trasladada al hospital.

20 de Marzo de 2026
Playa Nébel de Concordia
Playa Nébel de Concordia Foto: archivo

Una mujer fue rescatada en el río Uruguay tras un operativo de emergencia en Concordia. Intervino un efectivo policial junto a un vecino, quienes lograron ponerla a salvo y fue trasladada al hospital.

Rescataron a una mujer se encontraba dentro del río Uruguay con aparentes intenciones de quitarse la vida; ocurrió alrededor de las 8 de este jueves en la zona de Costanera Nebel, a la altura de calle Chabrillón, en Concordia.

 

El hecho fue advertido vía radial al jefe de la Sección Motorizada, suboficial mayor Néstor Fabián Izaguirre, quien se encontraba en inmediaciones del lugar. Al arribar, junto a personal de emergencias médicas, constató que la mujer estaba a unos 100 metros de la orilla, en una zona profunda y sin medidas de seguridad, en evidente estado de vulnerabilidad emocional.

 

Según se informó, una persona que se encontraba en la costa había intentado persuadirla sin éxito, ya que la mujer continuaba avanzando hacia sectores más profundos.

 

Rescate en el agua

 

Ante la urgencia de la situación y el riesgo de que fuera arrastrada por la corriente, el funcionario policial, junto a un vecino que realizaba actividades deportivas en el lugar, ingresaron al agua sin dudarlo.

Rescate en el r&iacute;o Uruguay, en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Rescate en el río Uruguay, en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Ambos lograron alcanzar a la mujer y ponerla a resguardo, evitando que continuara adentrándose en el río. Posteriormente, fue trasladada hasta la orilla.

 

Una vez allí, recibió asistencia inmediata por parte del personal de salud presente en el lugar.

 

Traslado y estado de salud

 

La mujer fue derivada en ambulancia al Hospital Felipe Heras, donde fue atendida por profesionales médicos. Según se indicó, se encuentra fuera de peligro.

 

En el procedimiento también intervino personal de Comisaría Décima, que llevó adelante las actuaciones correspondientes.

 

Reconocimiento al accionar

 

Desde la Jefatura Departamental Concordia destacaron el accionar del suboficial mayor Izaguirre, quien junto al vecino arriesgó su integridad física para salvar una vida.

 

Se remarcó que el rescate se realizó en un sector del río caracterizado por su peligrosidad, con presencia de piedras y pozos de gran profundidad.

Temas:

Río Uruguay rescate Concordia
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