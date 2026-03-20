Ayudar Hace Bien: el Colegio del Huerto se sumó a campaña solidaria para reunir útiles escolares

La campaña Ayudar Hace Bien continúa sumando acciones solidarias en el marco de “A Estudiar Se Ha Dicho”, una propuesta que busca reunir útiles escolares para estudiantes de distintos barrios. En este contexto, alumnos del Colegio del Huerto decidieron incorporarse a la iniciativa y avanzar con una colecta interna.

La actividad se desarrolla durante todo el mes de marzo y tiene como objetivo principal recolectar materiales nuevos o en buen estado que luego serán distribuidos en escuelas que lo necesitan.

Desde la institución educativa, el trabajo es coordinado por el centro de estudiantes, que se encarga de organizar la recepción, clasificación y armado de los kits escolares.

El rol de la escuela y la solidaridad

Eugenia, profesora del colegio e integrante de la Fundación La Delfina, destacó la importancia de este tipo de acciones en el inicio del ciclo lectivo.

“Es importante este espacio que promueve la solidaridad entre estudiantes”, señaló, y agregó que en muchas escuelas los recursos son escasos. “Sabemos lo que cuesta trabajar en un aula si no tenemos los materiales necesarios”, expresó.

"Ayudar hace Bien" en el Colegio del Huerto.

En ese sentido, remarcó que la campaña permite acompañar a instituciones que atraviesan mayores dificultades. “Se trabaja con escuelas vulnerables de la ciudad y por eso este aporte es tan necesario”, indicó.

Una iniciativa que nace desde los alumnos

Desde el centro de estudiantes, los jóvenes explicaron que la propuesta surgió como una forma de generar un vínculo con la comunidad.

“Era acercarnos no solo dentro de la escuela sino también hacia afuera”, contó Ema, quien valoró la posibilidad de ayudar a otros estudiantes.

Clementina, por su parte, destacó el sentido de la acción solidaria. “Está bueno poder ayudar a los demás y que esto también represente a la escuela”, señaló.

En cuanto a la dinámica, Ignacio explicó que recorrieron los cursos para invitar a participar y recolectar los elementos. “El lunes empezamos a juntar y después cada día se fueron sumando más cosas”, comentó.

Clasificación y preparación de los útiles

Uno de los aspectos destacados de la colecta es el trabajo de organización que realizan los propios estudiantes. Los materiales son clasificados para asegurar que estén en condiciones adecuadas antes de ser entregados.

“Nos dieron muchas carpetas, lápices y cartucheras. Algunas cosas no estaban en buen estado, por eso las separamos”, explicó Clementina.

"Ayudar hace Bien" en el Colegio del Huerto.

Además, varios de los kits ya están armados. “Las cartucheras están completas con lápices, fibras y otros útiles”, detalló Ema, quien resaltó la respuesta de la comunidad educativa.

El impacto de la campaña

La colecta continuará durante los próximos días y también está abierta a la participación de familiares y personas cercanas a los alumnos. “Nos hace sentir muy bien poder ayudar”, expresó Ema, al referirse al compromiso asumido por el grupo.

Alumnos de la escuela del Huerto recolectan útiles escolares para donaciones.

Desde la organización, remarcaron que el objetivo es acompañar el inicio del ciclo lectivo y facilitar el acceso a materiales básicos. “Ver a los chicos contentos con sus útiles es algo muy importante”, agregó Ignacio.

Alcance de la campaña

La campaña “A estudiar se ha dicho”, impulsada junto a la fundación Ayudar Hace Bien y la Fundación La Delfina, se desarrolla durante todo marzo y busca reforzar el acceso a materiales escolares.

Entre las escuelas beneficiadas se encuentran la Escuela De la Baxada del Paraná, la Escuela La Delfina y la Escuela Francisco Soler.

Además, se convocó a librerías y emprendedores a sumarse ofreciendo kits escolares a precios promocionales, con el objetivo de ampliar el alcance de la iniciativa solidaria.