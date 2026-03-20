Es "moderado" el movimiento en la Terminal de ómnibus de Paraná en la previa del fin de semana largo, con ventas de pasajes por debajo de lo habitual para este tipo de fechas. Así lo indicó Darío Acuña, responsable de una de las boleterías, quien señaló que la actividad se mantenía tranquila durante la mañana, pero con expectativas para la tarde.

Cabe aclarar que al feriado del martes 24, por el Día de la Memoria, se le suma un día no laborable el lunes 23 de marzo.

El operador remarcó que, si bien hay más ventas que en un fin de semana común, no se alcanzan los niveles típicos de un feriado extendido. Atribuyó la situación al contexto de fin de mes, que impacta en el bolsillo de los usuarios. Además, indicó que el turismo presenta una demanda baja en comparación con otras fechas.

Expectativas por Semana Santa

Desde la Terminal señalaron que el fin de semana de Pascuas suele tener mayor movimiento. En particular, destacaron el flujo de pasajeros desde y hacia Buenos Aires.

“Semana Santa es uno de los fines de semana que más se mueve”, sostuvo Acuña al estimar que muchos viajeros postergan sus planes para esa fecha.

Las ventas de pasajes se mantienen bajas antes del fin de semana largo en Paraná

Destinos más elegidos

En cuanto a los destinos, las líneas provinciales son las más demandadas. Se registran viajes principalmente hacia localidades cercanas, con mayor movimiento en horarios de tarde y retornos el lunes y martes.

A nivel turístico, se vendieron pasajes a Córdoba, Carlos Paz y Buenos Aires. En algunos casos, se debieron agregar servicios adicionales.

Paraná, destino en crecimiento

El responsable de la boletería destacó que Paraná se consolidó como destino turístico en los últimos dos años. De hecho, indicó que los servicios provenientes de Buenos Aires suelen llegar completos. Además, señaló que esto se refleja en la presencia de visitantes en espacios públicos como la costanera y los parques de la ciudad.

Terminal de ómnibus de Paraná (foto Elonce)

Medios de pago

Respecto a las formas de pago, indicó que para viajes largos predominan las opciones financiadas. Se utilizan tarjetas de crédito, billeteras virtuales y promociones bancarias. En tanto, para trayectos cortos aún se mantiene el uso de efectivo.