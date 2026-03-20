La agenda de actividades para disfrutar el fin de semana extra largo en Paraná

Al feriado del martes 24, por el Día de la Memoria, se le suma un día no laborable el lunes 23 de marzo, lo que hace un fin de semana extra largo.

En este sentido, la ciudad de Paraná propone una agenda variada de actividades para aquellos que puedan disfrutar los días de descanso.

Hay recorridos turísticos, ferias, paseos de compras y espectáculos en distintos espacios que fueron organizados por la Municipalidad de Paraná, junto con el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR), instituciones del sector privado y organismos de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Vecinos y quienes visiten la ciudad podrán disfrutar de los atractivos habituales, como el Paraná Bus Turístico, la reserva natural Islote Curupí, los recorridos pedestres Descubrí Paraná, la Feria Otoñal con emprendedores, artesanos y patio gastronómico en la Costanera frente a la plaza Le Petit Pisant, la Bicivía con el circuito de bicicletas gratuitas, la propuesta Paraná Ciudad de Compras en el microcentro, los shoppings, viñedos cercanos, el circuito Paraná y sus aldeas, paseos náuticos, entre otros.

Las actividades comienzan este viernes y se extenderán hasta el martes con opciones para todos los gustos en distintos puntos de la ciudad, emprendedores locales y espacios para compartir.