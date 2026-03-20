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Entre Ríos promocionó su oferta turística en Montevideo

De cara a la Semana de Turismo que celebra el país vecino, Entre Ríos promocionó sus atractivos en Montevideo. Estuvieron las microrregiones entrerrianas y la mascota Carpi.

20 de Marzo de 2026
Entre Ríos se promocionó en Uruguay
Entre Ríos se promocionó en Uruguay

De cara a la Semana de Turismo que celebra el país vecino, Entre Ríos promocionó sus atractivos en Montevideo. Estuvieron las microrregiones entrerrianas y la mascota Carpi.

Con presencia en la Rambla y acciones en espacios emblemáticos, la provincia activó su promoción en la capital de la República Oriental del Uruguay. Participan representantes de seis microrregiones turísticas entrerrianas con información sobre sus destinos, experiencias y agenda para Semana Santa.

La delegación del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos comenzó el despliegue de la acción institucional y promocional del destino en uno de los puntos de mayor circulación de Montevideo.

 

El operativo se centra en la Rambla, donde fue instalada la Oficina Móvil de Turismo, el tráiler que por primera vez participa en una acción internacional y que funciona como base de información y difusión de la propuesta entrerriana.

 

Ubicada en la zona de las Letras de Montevideo, la activación combina presencia institucional, entrega de material promocional y asesoramiento directo al público, generando un espacio de contacto cercano con residentes y visitantes.

La propuesta cuenta con la participación de representantes de las microrregiones entrerrianas Salto Grande, Pueblos y Aldeas del Sur, Tierra de Palmares, Lomadas y Humedales, Caminos Costeros y Caminos del Palacio. En ese marco, la mascota El Carpi protagoniza la escena sumando visibilidad a la acción y promoviendo de manera dinámica los atractivos turísticos de la provincia en un entorno de alta exposición.

 

El despliegue en territorio pretende potenciar el posicionamiento de Entre Ríos en el mercado uruguayo como un destino cercano y diverso, con alternativas vinculadas al termalismo, la naturaleza, el bienestar, la gastronomía, el enoturismo y las actividades de aventura.

 

Como parte de la agenda prevista, este viernes se desarrollará una rueda de prensa y un encuentro con operadores turísticos en la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, donde se realizará la presentación institucional del destino Entre Ríos y se avanzará en la articulación con el sector turístico local.

Temas:

Entre Ríos Turismo Uruguay Semana Santa
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