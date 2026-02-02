Más de 100 animales no pudieron cruzar por la provincia tras detectarse garrapatas en el transporte

Un operativo de control vial realizado el fin de semana derivó en la detección de garrapatas en un cargamento de ganado bovino que circulaba por Entre Ríos, lo que motivó la intervención de autoridades sanitarias y el retorno inmediato de los animales a su lugar de origen. El procedimiento se concretó en el Puesto Caminero de Paso Telégrafo, en el marco de inspecciones preventivas sobre transporte de hacienda.

Según se informó oficialmente, personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial interceptó dos camiones que trasladaban bovinos desde la provincia de Corrientes con destino final a Santa Fe. Durante la revisión física de rutina, los agentes constataron la presencia de garrapatas en algunos animales, situación que configura una infracción a la normativa sanitaria vigente.

El hallazgo activó de inmediato el protocolo correspondiente para evitar riesgos de propagación.

Intervención de organismos sanitarios

Tras la detección del ectoparásito, se dio aviso a la Brigada de Abigeato de La Paz y se convocó a especialistas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y de la Fundación Correntina para la Sanidad Animal, quienes evaluaron la situación.

Las garrapatas representan un riesgo para el estatus sanitario del rodeo bovino, ya que pueden transmitir enfermedades que afectan tanto la producción como la comercialización de animales. Por ese motivo, la normativa establece restricciones estrictas en los traslados cuando se detecta este tipo de infestación.

Camión con animales con garrapatas.

Luego de labrar las actas correspondientes, las autoridades dispusieron el regreso de la totalidad de la hacienda.

Retorno obligatorio del cargamento

En total, se ordenó el retorno de 118 cabezas a su establecimiento de origen, ubicado en la ciudad de Goya, Corrientes. La medida tuvo como objetivo preservar la sanidad animal en la región de destino y prevenir posibles focos de contagio.

Desde el área de seguridad vial remarcaron que estos controles se realizan de manera habitual en distintos puntos estratégicos de la provincia, con el fin de verificar documentación, condiciones de transporte y cumplimiento de las exigencias sanitarias.

El procedimiento concluyó sin inconvenientes adicionales y los camiones emprendieron el regreso escoltados por las indicaciones de los organismos intervinientes.