Policiales Persecución y choque en Gualeguaychú

Conductor alcoholizado, huyó de la Policía y chocó contra la Jefatura

Un joven de 26 años protagonizó una peligrosa fuga tras ser detectado por maniobras temerarias; el test de alcoholemia dio positivo y que una acompañante debió ser trasladada al hospital.

2 de Febrero de 2026
Persecución y choque en Gualeguaychú Foto: Policía de Entre Ríos

Conductor alcoholizado en Gualeguaychú.

Un grave episodio vial se registró en la madrugada de este lunes en la ciudad cuando un conductor que circulaba de manera peligrosa intentó escapar de un control policial y terminó colisionando contra la pared de la sala de monitoreo de la Jefatura Departamental.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 2 en inmediaciones de la rotonda ubicada en la cabecera del Puente Méndez Casariego. Personal de Motorizada Costanera advirtió que un automóvil realizaba maniobras riesgosas: zigzagueaba, ingresaba desde calle Bernard y llegó a invadir el carril contrario.

Fuga y choque

 

Ante la peligrosidad de la conducción, los efectivos intentaron detener el vehículo, pero el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga por calle Urquiza. La persecución se extendió hasta la intersección de República Oriental, donde el rodado, al intentar esquivar a otro automóvil, perdió el control y chocó de frente contra una pared del edificio policial.

 

El impacto provocó daños materiales tanto en la dependencia oficial como en el automóvil involucrado, un Peugeot 207 Compact de color blanco, que presentó importantes roturas en su parte frontal.

 

Tras el choque, el personal procedió a identificar a los ocupantes: el conductor, de 26 años, viajaba acompañado por otro joven de la misma edad y una mujer de 25 años. Esta última manifestó dolencias en la cabeza, por lo que se solicitó una ambulancia y fue trasladada de manera preventiva al nosocomio local.

Alcoholemia positiva y sanciones

 

Se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la actuación de personal de Tránsito Municipal. Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

 

Además, se constató que el joven no poseía licencia de conducir, motivo por el cual se procedió a la retención del vehículo.

