Tomas Attis es la cuarta incorporación de Patronato

23 de Diciembre de 2025
El delantero de último paso por Sportivo Belgrano de Córdoba llega a préstamo con opción de compra desde el Club 9 de Julio de Rafaela.

Tomas Attis es la cuarta incorporación del Club Atlético Patronato. Este martes sello su vínculo con el Rojinegro hasta diciembre de 2026.

 

El delantero de 26 años, de último paso por Sportivo Belgrano de Córdoba llega a préstamo con opción de compra desde el Club 9 de Julio de Rafaela.

 

En el Torneo Federal A fue pieza clave en la última temporada de Sportivo Belgrano, donde marcó 7 goles.

Attis, nacido en Las Junturas, Córdoba, es un viejo conocido de Rubén Darío Forestello, quien lo dirigió en 2024 en Gimnasia y Tiro de Salta. En aquella temporada, el delantero disputó 32 partidos y anotó 3 goles, demostrando su capacidad para adaptarse al sistema del "Yagui". Con su llegada, Patronato suma una opción de calidad en el ataque, completando así un nuevo refuerzo para la temporada.

 

Patronato Refuerzos Primera Nacional Tomás Attis
