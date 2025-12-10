 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Agustín Araujo se convirtió en nuevo jugador de Patronato 

El volante de 26 años, de reciente paso por Chacarita, es la primera incorporación del plantel profesional del Rojinegro de cara a la próxima temporada.

10 de Diciembre de 2025
Agustín Araujo
Agustín Araujo

El volante de 26 años, de reciente paso por Chacarita, es la primera incorporación del plantel profesional del Rojinegro de cara a la próxima temporada.

Rubén Darío Forestello comenzó el armado del plantel de cara al siguiente año de competición y en este marco, Agustín Araujo se convirtió en nuevo jugador de Patronato.

 

El volante/extremo selló este miércoles su vínculo con el Rojinegro hasta diciembre de 2026. Llega a la capital entrerriana con el pase en su poder luego de quedar libre en Chacarita, donde jugó la última temporada.

Formado en las inferiores de Racing Club de Avellaneda, su trayectoria profesional lo llevó a Alvarado de Mar del Plata, Gimnasia y Tiro de Salta, donde fue dirigido por el Yagui y logró el ascenso a la segunda división en 2023. Finalmente, tuvo su paso por el Funebrero.

 

Araujo nació en la localidad de Reconquista, Santa Fe. A los 12 años llegó a la Academia, donde realizó todas las inferiores en el Predio Tita Mattiussi. Comenzó como lateral izquierdo y, con el tiempo, se fue adelantando hasta asentarse en una posición más ofensiva.

 

Temas:

Agustín Araujo Patronato nuevo jugador
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso