Rubén Darío Forestello comenzó el armado del plantel de cara al siguiente año de competición y en este marco, Agustín Araujo se convirtió en nuevo jugador de Patronato.

El volante/extremo selló este miércoles su vínculo con el Rojinegro hasta diciembre de 2026. Llega a la capital entrerriana con el pase en su poder luego de quedar libre en Chacarita, donde jugó la última temporada.

Formado en las inferiores de Racing Club de Avellaneda, su trayectoria profesional lo llevó a Alvarado de Mar del Plata, Gimnasia y Tiro de Salta, donde fue dirigido por el Yagui y logró el ascenso a la segunda división en 2023. Finalmente, tuvo su paso por el Funebrero.

Araujo nació en la localidad de Reconquista, Santa Fe. A los 12 años llegó a la Academia, donde realizó todas las inferiores en el Predio Tita Mattiussi. Comenzó como lateral izquierdo y, con el tiempo, se fue adelantando hasta asentarse en una posición más ofensiva.