 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

La postura de Merentiel en medio de los rumores de salida de Boca

Tras la eliminación en el Clausura, comenzaron a circular versiones sobre un supuesto pedido del delantero para dejar el club. Sin embargo, Merentiel no solo desmintió ese escenario, sino que reafirmó su deseo de continuar.

10 de Diciembre de 2025
Merentiel
Merentiel

Tras la eliminación en el Clausura, comenzaron a circular versiones sobre un supuesto pedido del delantero para dejar el club. Sin embargo, Merentiel no solo desmintió ese escenario, sino que reafirmó su deseo de continuar.

La caída ante Racing en semifinales del Clausura agitó el clima interno en Boca y abrió una serie de cuestionamientos que hasta hace días parecían impensados. Entre ellos, se instaló la versión de que Miguel Merentiel habría solicitado su salida del club, un rumor que rápidamente tomó fuerza en redes y programas deportivos. Sin embargo, esa posibilidad quedó completamente descartada: el delantero uruguayo quiere seguir en el Xeneize.

La postura de Merentiel en medio de los rumores de salida de Boca
La postura de Merentiel en medio de los rumores de salida de Boca

La derrota también puso bajo la lupa la continuidad de Claudio Úbeda, especialmente tras el controvertido cambio de Ezequiel Zeballos, que generó silbidos en La Bombonera y tensó aún más el ambiente. En ese marco de incertidumbre, la figura de Merentiel quedó envuelta en especulaciones que no tenían sustento.

El uruguayo, que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, nunca pidió que le abrieran la puerta de salida. Por el contrario, días antes del Superclásico con River dejó en claro su postura: “Yo soy muy feliz. Siempre se lo transmito a todos los que me preguntan cómo la paso. La paso muy bien y mi deseo es quedarme acá”, declaró ante los medios.

 

A sus 29 años, Merentiel no evalúa una salida inmediata y, por el momento, tampoco existe ninguna oferta formal que active esa posibilidad. De todos modos, en caso de que llegue una propuesta importante, tanto el jugador como la dirigencia la analizarán, como ocurre habitualmente en este tipo de situaciones.

 

El vínculo del delantero contempla una cláusula de rescisión fijada en 18 millones de dólares, cifra que Boca reclamaría si un club extranjero pretende quedarse con uno de sus jugadores más importantes. Por ahora, la postura es clara: Merentiel está cómodo, quiere seguir y su continuidad no está en duda. (TyC)

Temas:

Boca La Bombonera Merentiel
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso