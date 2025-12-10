La postura de Merentiel en medio de los rumores de salida de Boca

Tras la eliminación en el Clausura, comenzaron a circular versiones sobre un supuesto pedido del delantero para dejar el club. Sin embargo, Merentiel no solo desmintió ese escenario, sino que reafirmó su deseo de continuar.
La caída ante Racing en semifinales del Clausura agitó el clima interno en Boca y abrió una serie de cuestionamientos que hasta hace días parecían impensados. Entre ellos, se instaló la versión de que Miguel Merentiel habría solicitado su salida del club, un rumor que rápidamente tomó fuerza en redes y programas deportivos. Sin embargo, esa posibilidad quedó completamente descartada: el delantero uruguayo quiere seguir en el Xeneize.
La derrota también puso bajo la lupa la continuidad de Claudio Úbeda, especialmente tras el controvertido cambio de Ezequiel Zeballos, que generó silbidos en La Bombonera y tensó aún más el ambiente. En ese marco de incertidumbre, la figura de Merentiel quedó envuelta en especulaciones que no tenían sustento.
El uruguayo, que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, nunca pidió que le abrieran la puerta de salida. Por el contrario, días antes del Superclásico con River dejó en claro su postura: “Yo soy muy feliz. Siempre se lo transmito a todos los que me preguntan cómo la paso. La paso muy bien y mi deseo es quedarme acá”, declaró ante los medios.
A sus 29 años, Merentiel no evalúa una salida inmediata y, por el momento, tampoco existe ninguna oferta formal que active esa posibilidad. De todos modos, en caso de que llegue una propuesta importante, tanto el jugador como la dirigencia la analizarán, como ocurre habitualmente en este tipo de situaciones.
El vínculo del delantero contempla una cláusula de rescisión fijada en 18 millones de dólares, cifra que Boca reclamaría si un club extranjero pretende quedarse con uno de sus jugadores más importantes. Por ahora, la postura es clara: Merentiel está cómodo, quiere seguir y su continuidad no está en duda. (TyC)