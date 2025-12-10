Calendario TC 2026: así será el arranque de la “máxima” en Argentina

El Calendario del TC en 2026 indica que la temporada del Turismo Carretera arrancará el fin de semana del 14 y 15 de febrero en el autódromo de El Calafate, replicando el arranque de temporadas recientes. La segunda cita se disputará en Viedma, un clásico en los inicios de la categoría, el 7 y 8 de marzo, manteniendo la continuidad de la tradición en la Patagonia.

La tercera fecha será en Centenario, Neuquén, los días 28 y 29 de marzo, mientras que la cuarta prueba tendrá lugar en el Oscar Cabalén de Córdoba, que volvió al calendario en 2025 y se consolida como uno de los circuitos habituales. Estas primeras sedes ya están confirmadas mientras la ACTC sigue negociando con otros organizadores para cerrar el itinerario completo.

Foto: SoloTC.

Según fuentes de la dirigencia, la intención es mantener un calendario similar al de 2025, con pequeñas variantes, priorizando la infraestructura y la logística de los equipos, además de la seguridad y comodidad del público presente en cada evento.

El Autódromo de Buenos Aires y el regreso de Rafaela

Uno de los anuncios más importantes del Calendario del TC de 2026 es que el Autódromo de Buenos Aires no será parte de la temporada, ya que permanecerá en obras durante gran parte del año, confirmó Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC. Esto marca un cambio significativo, dado que históricamente el Coliseo porteño era un punto fijo en el calendario.

Por otra parte, el histórico circuito de Rafaela regresará al calendario luego de estar ausente durante 2025. Las obras solicitadas ya comenzaron y se espera que finalicen en tiempo para su reapertura, asegurando que la categoría vuelva a competir en una de sus plazas más emblemáticas.

El "óvalo" podría retornar al calendario del Turismo Carretera. Foto: ACTC.

Otros circuitos fijos para 2026 incluyen Termas de Río Hondo, Posadas, Concepción del Uruguay y San Luis, este último como sede de la apertura de la Copa de Oro por quinto año consecutivo, consolidando la definición del título.

Inicio de categorías complementarias y eventos conjuntos

El Calendario del TC en 2026 también contempla los comienzos de categorías complementarias: el 25 de enero arrancan el TC Mouras y TC Pista Mouras, junto con Turismo Carretera 2000 y Turismo Pista. El Turismo Nacional iniciará el 8 de febrero, mientras que el TC Pick Up comenzará el 22 de febrero. (Con información de SoloTC)