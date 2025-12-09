Qué dijo el Chango Zeballos tras el cambio de Ubeda ante Racing

Desconsolado. Así dejó Exequiel Zeballos el campo de juego de la Bombonera después de la derrota de Boca ante Racing. Edinson Cavani, uno de los referentes que día a día lo protege y lo mima, se acercó a abrazarlo. Lo mismo el colombiano Duvan Vergara al ver cómo se iba cabizbajo. Su salida a los 70 minutos resultó inexplicable para propios y extraños. Y a él le pegó duro, como lo transmitió en sus primeras palabras después del polémico cambio de Claudio Ubeda.

Justo el Chango estaba en su mejor versión. Fija como titular después de mucho tiempo. O como pocas veces. Por esa reaparición explosiva unas fechas atrás, su gran superclásico como titular y la importancia dentro del equipo que parecía levantar vuelo de la mano del Sifón. Quería como nadie salir campeón sintiéndose importante. El golpe, entonces, fue más fuerte para todo Boca en general pero mucho más para él en particular.

"Fue ese partido soñado que uno siempre espera: primera vez de titular contra River, un gol al final del primer tiempo, una asistencia al comienzo del segundo, las jugadas que me salieron, la clasificación a la Copa Libertadores, la ovación del público, todo junto en una tarde. Uno a veces no dimensiona lo que esto significa. Necesitás tiempo para asimilarlo", había dicho en la previa, en una entrevista con la revista oficial del club.

Zeballos era el mejor del equipo cuando el cuerpo técnico decidió reemplazarlo pese a que había otros candidatos para salir, caso Milton Giménez, Carlos Palacios y hasta Miguel Merentiel. La duda de Ubeda y Juvenal Rodríguez quedó expuesta en un video en el que mencionan a varios de ellos, pero finalmente el DT se inclina por el Changuito al verlo "cansado".

Los hinchas de Boca se agarraban la cabeza en las tribunas. Paredes abría los brazos en un claro gesto de descontento y fastidio por la decisión. Y todo Racing, agradecido, tal como lo reconocieron Gustavo Costas y varios jugadores después del partido. "Fue un cambio a favor", llegó a decir Gabriel Rojas.

Incluso su entorno reaccionó después del partido. "No estaba cansado... Todo tocuén", escribió un amigo suyo en redes sociales.

El mensaje de Zeballos

El Chango no habló en la Bombonera, sí lo hizo después a través de sus redes sociales, en un posteo que tuvo fotos en blanco y negro. "Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros que tanto queríamos pero orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo", arrancó.

Y luego miró hacia adelante, con palabras muy tajantes: "Ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir. Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento".