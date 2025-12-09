Racing y Estudiantes jugarán la final del Clausura: día y horario confirmados   

Terminaron las semifinales del Torneo Clausura 2025 y el campeonato ya conoce a sus finalistas: Racing y Estudiantes disputarán el partido por el título.

La Academia dio el golpe en la Bombonera y eliminó a Boca con una sólida victoria por 1-0 (Maravilla Martínez). Estudiantes por su parte, triunfó en el clásico de La Plata por 1-0 ante Gimnasia (Tiago Palacios) para acceder a la gran final del certamen local.

La final entre Racing y Estudiantes se disputará el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Esta sede ya albergó nueve finales del fútbol argentino: una del Apertura (2025), dos de Supercopa (2019 y 2022), una de Copa Argentina (2020), dos del Trofeo de Campeones (2021, 2023 y 2024) y dos de la Copa de la Liga (2023 y 2024).

Dos de esas finales las protagonizó Estudiantes y campeonó en ambos casos contra Vélez, primero en la Copa de la Liga 2024 (1-1 y triunfo por penales) y luego en el Trofeo de Campeones (3-0). Racing, al contrario, cayó en su única definición en el estadio santiagueño: 0-5 contra Racing en la Supercopa 2019.

El fin de semana siguiente, se competirá por el Trofeo de Campeones el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás. En esta final ya se encuentra clasificado Platense por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025 y su rival será el equipo que salga campeón del Torneo Clausura.

Venta de entradas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes que la venta de entradas para la gran final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes de La Plata estará disponible este martes para clientes de Naranja X, mientras que para los socios de los clubes será el miércoles, ambas desde las 18:00.

A su vez, en caso de existir remanente de las mismas, se les informará a los no socios sobre dicha posibilidad para que puedan presenciar el duelo que se llevará el sábado 13 de diciembre a partir de las 21:00 en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

El precio de las entradas rondará entre los $50.000 y $150.000 para los hinchas de la Academia, mientras que aquellas para los simpatizantes del ‘Pincha’ lo hará entre $50.000 y $120.000.

Además, el ente regulador informó que para lograr el ingreso a la cancha los espectadores deberán llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico para que sean escaneados en los molinetes del recinto, ya que no serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. En la misma línea, no se venderán entradas el día del trascendental duelo en el estadio.

Racing

Popular Norte (socios): $50.000

Popular Norte (no socios): $90.000

Platea Este (socios): $80.000

Platea Este (no socios): $120.000

Platea Oeste Norte (socios): $100.000

Platea Oeste Norte (no socios): $150.000

Estudiantes

Popular Sur (socios): $50.000

Popular Sur (no socios): $90.000

Platea Oeste Sur (socios): $80.000

Platea Oeste Sur (no socios): $120.000