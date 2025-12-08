Estudiantes ganó el clásico de La Plata y avanzó a la final del Torneo Clausura

Estudiantes se quedó con un histórico clásico de La Plata tras imponerse 1-0 sobre Gimnasia en el estadio del Bosque, triunfo que le permitió sellar su clasificación a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El gol de Tiago Palacios a los 16 minutos del complemento fue suficiente para darle al equipo de Eduardo Domínguez el pase a la definición del certamen.

El duelo, cargado de expectativa y emoción, se presentó parejo desde el inicio. Ambos equipos mostraron dificultades para dominar el juego y la disputa en la mitad de la cancha marcó el ritmo del encuentro. La fricción constante, las presiones altas y los duelos individuales fueron protagonistas en un clásico que se jugó con la intensidad habitual de un partido definitorio.

Foto: Infobae.

Con este triunfo, Estudiantes reafirma su gran presente, luego de haber eliminado previamente a Rosario Central y Central Córdoba (SdE). Ahora, el Pincha se medirá ante Racing, dirigido por Gustavo Costas, en la final que se disputará el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

El gol de Palacios que marcó el quiebre del partido

El momento decisivo del clásico de La Plata llegó cuando Edwin Cetré, desbordando por la izquierda, envió un centro rasante que encontró a Tiago Palacios perfectamente ubicado dentro del área. El mediocampista solo tuvo que empujar la pelota para convertir el único tanto del partido y desatar la euforia de los hinchas albirrojos.

Tras el gol, Estudiantes manejó el encuentro con mayor tranquilidad. El equipo de Domínguez se replegó con inteligencia, neutralizó los intentos del Lobo y jugó con la impaciencia del conjunto local, que no encontró claridad en los metros finales. Gimnasia tuvo aproximaciones, pero careció de precisión para vulnerar el sólido bloque defensivo del Pincha.

La tensión aumentó en los últimos minutos, pero Estudiantes resistió con firmeza y terminó celebrando una victoria clave que lo deposita en una definición nacional tras una campaña muy sólida.

Un final imperdible entre Racing y Estudiantes

El clásico de La Plata dejó a Estudiantes con la confianza en alza y con la ilusión de sumar un nuevo título. La final ante Racing promete ser un choque de estilos contrastados: el orden y la intensidad del Pincha frente al dinamismo y el ataque del equipo de Gustavo Costas.

El encuentro decisivo se jugará el sábado 13 de diciembre, horario a confirmar, en el imponente Estadio Madre de Ciudades. La expectativa es alta, ya que ambos equipos llegan en gran nivel y con la mira puesta en coronarse campeones del Torneo Clausura.