Boca afronta una depuración del plantel para 2026 y persisten las incógnitas sobre Úbeda

Tras quedar fuera en semifinales del Torneo Clausura, Boca avanza en salidas de jugadores y evalúa decisiones clave para 2026. Un repaso de quiénes se van, quiénes podrían seguir y qué ocurre con el DT Claudio Úbeda.
La eliminación en las semifinales del Torneo Clausura dejó un impacto fuerte en Boca Juniors, no solo por haber sido derrotado por un clásico rival, sino por el nivel que mostró el equipo en un duelo decisivo. El golpe deportivo aceleró el proceso de depuración del plantel y abrió interrogantes sobre el futuro del entrenador Claudio Úbeda, muy cuestionado por sus decisiones durante la serie ante Racing. De cara al 2026, la dirigencia deberá resolver salidas, renovaciones, posibles incorporaciones y la situación del cuerpo técnico.
Romero y Lema, los primeros en despedirse
La nómina de jugadores que dejarán el club comenzó a definirse semanas atrás con la salida del arquero Sergio Romero, quien firmó en Argentinos Juniors tras finalizar su vínculo. A él se sumará Cristian Lema, el defensor de 35 años cuyo contrato vence a fin de año. El chubutense permaneció marginado desde que Miguel Ángel Russo lo apartó del plantel profesional y ni siquiera formó parte de la delegación que viajó al Mundial de Clubes.
Lema había sufrido en 2024 una lesión de tobillo ante Deportivo Riestra que lo obligó a pasar por una cirugía y atravesar una recuperación extensa. Aunque Fernando Gago lo consideró inicialmente para el equipo, una lesión muscular posterior lo dejó sin ritmo competitivo y apenas ocupó el banco de suplentes en algunos encuentros.
Fabra se despide después de una década
Otro de los casos definidos es el del colombiano Frank Fabra, quien no renovará su contrato luego de diez años en la institución. Con 34 años, el lateral izquierdo quedó relegado como alternativa de Lautaro Blanco y ya había recibido ofertas de equipos de su país en el último mercado. Todo indica que en 2026 continuará su carrera en Colombia.
En lo que va del año, Fabra disputó apenas cuatro partidos: ingresó en la goleada ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, fue titular en el empate con Argentinos Juniors en el Apertura, jugó algunos minutos en la derrota ante Racing y participó de la eliminación ante Atlético Tucumán. Su etapa en Boca concluye con nueve títulos locales.
Miramón, préstamo sin continuidad
El mediocampista Ignacio Miramón también tiene salida asegurada. Proveniente de Gimnasia La Plata y cedido desde Lille, Boca no hará uso de la opción de compra. Su participación fue reducida: tres partidos durante 2025, uno como titular ante Banfield y dos ingresos frente a Belgrano y Estudiantes. Siempre quedó relegado por la competencia interna en un mediocampo donde predominan nombres como Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Williams Alarcón y Leandro Paredes.
García, una decisión pendiente
Javier García, quien cumplirá 39 años en enero, aún no definió su futuro. Aunque es el tercer arquero en la consideración del cuerpo técnico, su rol en el grupo es muy valorado por referentes y dirigentes. Su contrato vence en diciembre y existen tres posibilidades: seguir, buscar nuevo destino o retirarse para integrarse a la estructura del club como coordinador de arqueros.
Advíncula, Blondel y otros con panorama incierto
Entre los jugadores que podrían buscar continuidad en otros clubes aparecen Luis Advíncula y Lucas Blondel, ambos laterales derechos. El peruano tiene vínculo hasta 2026 y ya manifestó públicamente que no descarta nuevos destinos. Blondel, por su parte, pidió jugar en Reserva para recuperar ritmo, aunque su contrato se extiende hasta 2027.
La situación es similar para Leandro Brey, quien sumó minutos en la Reserva y pretende competir por un lugar entre los titulares, aunque seguiría en el club como alternativa.
También atraviesan falta de protagonismo Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, quienes serán evaluados por el cuerpo técnico que asuma en 2026. En tanto, la renovación del contrato de Exequiel Zeballos recién comenzará a discutirse el próximo año: su vínculo finaliza en diciembre de 2026.
Cavani y el mercado que viene
El futuro de Edinson Cavani dependerá exclusivamente de su voluntad. Con contrato hasta fines del año próximo y cláusula de rescisión disponible este 31 de diciembre, el uruguayo quiere tomarse revancha en la Copa Libertadores, por lo que su continuidad aparece como la opción más probable.
Mientras tanto, desde Brandsen 805 anticipan que el mercado de pases será prudente, pero con una prioridad definida: reforzar la delantera, un puesto que quedó debilitado en el último tramo del año.
El caso Úbeda: cuestionamientos y definiciones pendientes
El cierre del año dejó una preocupación adicional: la continuidad de Claudio Úbeda. Sus cambios durante la semifinal fueron fuertemente cuestionados y su proyecto quedó en evaluación. La dirigencia analizará su continuidad en las próximas semanas, mientras se define el plantel que encarará la próxima temporada. (Con información de Infobae)