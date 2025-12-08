Veda, cupos y control a la pesca en el Paraná: las medidas que aplicarán Entre Ríos y Santa Fe

Entre Ríos y Santa Fe anunciaron resoluciones complementarias para ordenar la pesca en el Paraná, con cupos, vedas y criterios comunes para preservar la fauna y garantizar la actividad de los pescadores artesanales.
Los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe comunicaron nuevas resoluciones complementarias para regular la actividad pesquera en el río Paraná. Ambas provincias acordaron un marco común destinado a priorizar la sostenibilidad ambiental, la protección de la fauna ictícola y la continuidad laboral de los pescadores artesanales.
La medida se tomó en un contexto atravesado por el deterioro sostenido del río. Desde la histórica bajante de 2020, los niveles hídricos no se habían recuperado y los indicadores ambientales confirmaron un escenario persistente de estrés. Según informes del proyecto de Evaluación Biológica y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, sólo seis de cada 100 sábalos alcanzaban la talla reproductiva. Además, el Servicio Meteorológico Nacional anticipaba un trimestre con lluvias por debajo de lo normal.
Coordinación entre provincias
Ante esta situación, ambas jurisdicciones avanzaron en la revisión de normativas, la igualación de criterios y la adopción de medidas conjuntas. El objetivo fue reducir la presión extractiva y fortalecer los controles, entendiendo que las acciones aisladas perdían eficacia en un ecosistema compartido.
Las autoridades informaron que, a partir de este acuerdo, los organismos específicos de cada provincia evaluarán trimestralmente la evolución del recurso, con el fin de ajustar medidas y garantizar un modelo de gestión sostenible para el sector pesquero.
Cupos y restricciones en Entre Ríos
La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos reiteró que se estableció un cupo de extracción de 600 toneladas para la especie sábalo y el denominado pescado de línea, vigente hasta el 31 de diciembre de este año. También se dispuso la prohibición de la pesca comercial y del acopio de productos durante los días sábado, domingo y lunes, además de feriados nacionales y provinciales.
La asignación de cupos será definida de manera particular para cada solicitante, según las características de su actividad.
Pesca deportiva y veda comercial
La normativa provincial determinó que la pesca deportiva en aguas del Paraná sólo podrá realizarse con devolución inmediata de las piezas capturadas. En cuanto a la pesca comercial, se fijó una veda entre el 20 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026.
Asimismo, se recordó que continúa vigente la veda de pesca comercial del dorado de acuerdo con la Ley N° 11.174, y la prohibición de capturar surubí entre el 15 de agosto y el 15 de marzo de cada año.
Un paso conjunto para la preservación
Las provincias destacaron que este proceso de articulación constituye un avance significativo hacia la gestión compartida del río Paraná. Señalaron que las medidas constituyeron un paso imprescindible para resguardar la biodiversidad y fortalecer la actividad pesquera en un contexto ambiental complejo.