El Paseo Navideño en la Plaza de las Colectividades podrá disfrutarse hasta Reyes

REDACCIÓN ELONCE
Visitantes de distintas edades recorrieron el Paseo Navideño durante este lunes feriado, aprovechando el día para realizar compras y disfrutar de la costanera decorada para las Fiestas, supo Elonce.
El Paseo Navideño ofrece un recorrido familiar con ambientación temática, iluminación nocturna, un sillón de Papá Noel para tomarse fotos y un buzón donde niños y niñas podrán dejar sus cartas. Se trata del único espacio de este tipo en la ciudad y estará disponible hasta Reyes.
“De noche el paseo es más lindo porque contará con toda la iluminación y se destaca lo que estamos haciendo. La gente se va a encontrar con un arbolito, trineos, pinos y toda la decoración alusiva a la Navidad. La idea es que se acerquen a recrearse, relajarse, entrar en clima navideño y que los chicos puedan llevarse un recuerdo fotográfico, por ejemplo, sentados en el sillón de Papá Noel”, expresó Melina Guerra, del área de Arquitectura de la Secretaría de Servicios Públicos.
Para esta puesta en escena trabajaron equipos municipales de Alumbrado Público, Herrería, Arquitectura y otras áreas de la Secretaría.
Además, en la zona del Patito Sirirí, junto al cartel de Paraná, se instaló este sábado el árbol de Navidad coronado por una estrella de Belén e iluminado desde su base con reflectores.
Elonce registró este lunes feriado cómo el sector decorado del Paseo Navideño volvió a ser uno de los puntos más concurridos. A pesar del clima, vecinos y turistas recorrieron los senderos con luces recicladas y estructuras luminosas, acompañados del clásico mate y una campera liviana.
Quienes transitaron la costanera baja destacaron el entorno y el clima festivo. “Hermoso, está muy lindo. Se sale igual, aunque llueva”, expresó una vecina al ser consultada por Elonce.