El Once por Todos iniciará un nuevo camino solidario rumbo al 2026

La jornada solidaria Once por Todos-Ayudar Hace Bien inicia una nueva etapa: el 2026 será el Año de la Solidaridad, con acciones mensuales que nos guiarán hacia un reencuentro muy especial el 8 de diciembre de 2026, cuando celebraremos la 21ª edición del Once por Todos, más fuertes, más organizados y más unidos que nunca.
Por razones económicas y de contexto que impiden organizar una fiesta de la magnitud y responsabilidad que nuestra comunidad merece, este año no se realizará la histórica jornada solidaria Once por Todos-Ayudar Hace Bien.
Desde hace dos décadas, el Once por Todos se ha convertido en una de las expresiones más profundas de la solidaridad entrerriana. Un día al año en el que miles de vecinos, instituciones, empresas, escuelas, clubes y organizaciones de toda la provincia se unen para ayudar a quienes más lo necesitan. Un día que nos recuerda que, cuando la comunidad se encuentra, nada es imposible.
Por eso, comunicar esta decisión no es fácil.
Este 2025 no realizaremos la gran fiesta solidaria, un evento que requiere una organización extensa, compleja y costosa, y que este año se ve afectado por la realidad económica que atraviesa el país. A ello se suman las dificultades propias de producir un acontecimiento de tal magnitud con la calidad y la responsabilidad que merecen las personas que donan, las instituciones que reciben y los voluntarios que, año tras año, hacen posible la jornada.
No obstante, esta pausa no significa alejarnos de nuestra misión.
Ayudar Hace Bien, y creemos profundamente que la solidaridad debe sostenerse más allá de un solo día. Por eso decidimos transformar este desafío en una oportunidad: el 2026 será el Año de la Solidaridad. Durante los doce meses trabajaremos en campañas específicas, simples, cercanas y de impacto directo, orientadas a acompañar a distintos sectores de nuestra comunidad: escuelas, comedores, mujeres, adultos mayores, familias que atraviesan el invierno, espacios verdes y muchos otros ámbitos que requieren acompañamiento permanente.
Seguiremos potenciando a todos quienes trabajan con compromiso constante por la solidaridad. De ello hemos aprendido, y hemos potenciado logros que beneficiaron a quieres lo necesitan, como Suma de Voluntades, La Delfina, Voluntariados y Cooperadoras en hospitales públicos, Arco Iris, Crisálida y muchas organizaciones y particulares que se han movilizado desde la convicción que AYUDAR HACE BIEN.
A lo largo del año entrante desarrollaremos acciones mensuales que proponen una mirada integral: útiles escolares, abrigo para el invierno, mejoras en instituciones educativas, apoyo a mujeres jefas de hogar, campañas de alimentos, actividades recreativas, cuidado del ambiente y eventos participativos. Cada mes será una oportunidad para sumar manos, multiplicar voluntades y fortalecer los lazos que hacen grande a Entre Ríos.
Además, abrimos una convocatoria permanente: todas las instituciones, comedores, merenderos, escuelas, asociaciones y organizaciones que necesiten apoyo están invitadas a comunicarse con nosotros. Queremos escucharlas, conocer sus necesidades y, en la medida de nuestras posibilidades, sumarlas al calendario solidario anual. Once por Todos siempre fue un puente, y queremos que ese puente esté al servicio de quienes más lo necesitan.
El trabajo de los próximos meses será el camino hacia un reencuentro muy especial: el 8 de diciembre de 2026, cuando celebraremos la 21ª edición del Once por Todos, más fuertes, más organizados y más unidos que nunca.
A toda la comunidad entrerriana: gracias por comprender, por acompañarnos y por mantener viva esta llama que atraviesa generaciones.
Porque Ayudar Hace Bien, y juntos lo demostramos cada día.