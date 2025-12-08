Conductor atropelló a una familia que caminaba por la calle y hay una mujer en grave estado

Una familia resultó gravemente herida, al igual que un hombre que estaba estacionado con su camioneta, como consecuencia de un impresionante choque y vuelco que se produjo en la madrugada de este lunes feriado en una de las intersecciones del bajo Flores, en Buenos Aires.

El episodio tuvo lugar en la intersección de Avenida Mariano Acosta y Zuviría, donde chocaron un Hyundai Santa Fe y un Toyota Etios que terminó volcado sobre la vereda. El conductor de este último vehículo, un joven de 24 años, fue derivado al Hospital Santojanni y quedó en condición de detenido tras constatarse que había cruzado con el semáforo en rojo.

En tanto, los cuatro peatones que transitaban por la zona -una abuela con sus nietos, uno de ellos menor de edad- fueron asistidos y derivados al Hospital Piñero. De acuerdo a las primeras informaciones, la mujer se encuentra en grave estado.

Choque y vuelco en Buenos Aires (foto SAME / Infobae)

Un familiar de los heridos, llamado Eduardo Benjamin, habló sobre el episodio y contó que el grupo se iba de vacaciones a la Costa Atlántica y se dirigía a pie a la terminal de micros de Dellepiane que se encuentra a metros de la zona del accidente, cuando fueron impactados por un vehículo descontrolado que volcó.

“Mi suegra es la que se llevó la peor parte porque no pudo reaccionar cuando venía el auto: tiene fracturas en la clavícula, los brazos y las piernas, tiene perforado el bazo, perdió mucha sangre y la tiene que operar”, comentó en declaraciones a Radio Mitre. “Los nietos sí pudieron cubrir al nene más chico, pero quedaron todos atrapados abajo del vehículo”, apuntó.

En la misma entrevista, Benjamín aportó más detalles del contexto en el que se produjo el siniestro: “Yo no estaba en el momento, pero me cuentan que fue un choque bastante fuerte, uno de los autos vuelca y justo va para el lado donde estaban ellos (sus familiares) esperando que vuelva mi suegro (habría ido a buscar un bolso que olvidaron); en ese momento es cuando el auto les da de lleno. Por suerte, el nene más chico, no sé cómo, salió de entre los autos, tiene una herida cortante en la cabeza, le pusieron un collar en el cuello y deberá estar internado por lo menos 24 horas. Mi suegra se encuentra en estado crítico”.

También habló Marcelo, el conductor del auto Hyundai que fue impactado en el mismo accidente: “Estaba volviendo a mi casa de trabajar con un compañero. Me contaron que el auto venía a los chapazos y quemando llantas y se ve por las cámaras de seguridad que venía en rojo cruzando a velocidad”.

“Yo cruzo en verde, me embiste, quise esquivarlo y por eso quedó como quedó. El tipo estaba cruzando en velocidad y en rojo. Tengo una fractura en un dedo, golpes y latigazos”, detalló en declaraciones al canal C5N. “El otro conductor se bajó del auto, caminaba en círculos y se puso a hablar por teléfono, pero no dijo nada. Esto es una desgracia”, agregó.

Las imágenes del hecho registraron el estado en que quedaron los vehículos involucrados. El auto, que provocó el siniestro, terminó contra la pared de una vivienda, volcado sobre las ruedas del lateral izquierdo; en tanto, la camioneta estacionada quedó destruida en la parte de adelante.

En el lugar trabajaban los Bomberos de la Ciudad Estación 7 Flores, Policía de la Ciudad Comisaría 7A, tres ambulancias del SAME y una unidad de triage. Las autoridades realizaban tareas de investigación en el lugar para determinar cómo se produjo el siniestro, además de verificar el estado de los heridos. (fuente Infobae)